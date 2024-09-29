Очень тяжелая работа: какой может быть следующая массированная атака по Украине

Российские оккупанты накапливают ракеты. Обычно, чтобы быть более эффективным, враг применяет их вместе с беспилотниками. С таким большим количеством вооружения информационная система ПВО перенасыщается, происходят сбои автоматизированной системы управления.

Ведь для отражения таких атак применяется максимум вооружения из систем противовоздушной, противоракетной обороны. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"Это означает, что действуют зенитно-артиллерийские, зенитно-ракетные комплексы, истребители с ракетами "воздух-воздух". В частности, могут и F-16, у них есть вооружение для уничтожения крылатых ракет и "Шахедов". Действуют мобильные группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы по воздушным целям", – объяснил он.

К слову, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что Россия ведет подготовку для нанесения масштабного удара по территории Украины. По его словам, захватчики будут бить по гражданской инфраструктуре, в частности, энергетической.

Работа для отражения атак

Игорь Романенко отметил, что это большая нагрузка на систему управления. Поэтому тем, кто обслуживает наши пункты управления, нужно разобраться с тем, как проводить распределение, обеспечивать безопасность действий истребителей, чтобы не допустить огня по ним. Начиная с дальних подступов, должны работать ПВО, истребители, далее – зенитно-ракетные комплексы.

Когда ближе подходят средства воздушного нападения, включаются зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, затем – ближней дальности, зенитно-артиллерийские комплексы, работа мобильных групп. Здесь уже работают подразделения радиоэлектронной борьбы по воздушным целям. Очень тяжелая работа может быть во время такой массированной атаки,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.