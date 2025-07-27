У России есть план по дестабилизации Украины, она не остановится, – эксперт по стратегии Кремля

Если Россия не способна захватить Украину, она будет пытаться ее разрушить. Для этого Кремль привлекает ряд инструментов.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ведущий эксперт по кремлевской стратегии, директор программы "Россия и Евразия" в Chatham House Джеймс Никси, добавив, что в своем стремлении уничтожить Украину Путин не останавливается.

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Какие инструменты привлекает Россия против Украины?

Чтобы реализовать свою цель, Москва использует не только традиционную войну, которая предусматривает боевые действия, но и дипломатическое давление, экономическое влияние, кибератаки, информационную войну.

На вопрос есть ли физически где-то в коридорах Кремля специальная папка с названием "Дестабилизация Украины", Никси ответил, что этого не знает, но, по его убеждению, вполне очевидно, что для России это насущный вопрос.

"У России есть план по внутренней дестабилизации Украины, она не остановится. Москва занимается этим по меньшей мере последние 20 лет, если не больше. У нее есть набор инструментов и стратегический плейбук, который Кремль постоянно просматривает, тестируя что работает. Поэтому план такой существует и Москва не остановится ни перед чем, чтобы его реализовать", – озвучил Никси.

Отметим, что эксперт по стратегии Кремля предположил, какая страна может стать следующей целью России. Джеймс Никси уверен, что реальной безопасности даже когда Украина победит в войне не будет, пока Россия не станет либерально-демократической страной.