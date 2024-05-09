Россия для удара 8 мая "взяла с конвейера" крылатую ракету Х-101: в чем еще ее особенность

Издание Defense Express, ссылаясь на фото, которые они получили из собственных источников, утверждает, что в среду, 8 мая, Россия атаковала Украину крылатой ракетой воздушного базирования Х-101, которую изготовили во втором квартале 2024 года. Там отметили, что она содержала двойную боевую часть.

Напомним, что оккупанты этой ночью снова направили на Украину "Шахеды" и ракеты. Российское оккупационное войско направило свое оружие не только на энергетическую, но и на критическую инфраструктуру нашего государства.

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Россия ударила по Украине ракетой "буквально с конвейера"

На фотографиях, которые получило издание Defense Express из собственных источников, видно серийный номер на крылатой ракете Х-101, сбитой 8 мая. Он указывает, что она была изготовлена уже во втором квартале 2024 года, то есть эту Х-101 россияне для удара по Украине взяли "буквально с конвейера".

Но главная особенность этой Х-101 в том, что на ней стояла двойная боевая часть – в дополнение к стандартной БЧ (боевой части) массой 450 килограммов там также стояла и дополнительная БЧ массой 350 килограммов, в общем 800 килограммов. Впервые использование рашистских КР с такой "новацией" для ударов по Украине было зафиксировано лишь в конце марта 2024 года, что в свою очередь может означать, что российский ВПК на данный момент как раз разворачивает производство ракет Х-101 с двойной БЧ,

– отметили в издании.



Обломки сбитой Х-101 во время удара 8 мая 2024 года / Фото Defense Express

Defense Express сообщает, что по тем данным, что были в открытом доступе до сегодняшнего дня, россияне смогли поставить на Х-101 двойную БЧ массой 800 килограммов путем уменьшения размера топливного бака и снижения показателя дальности полета ориентировочно от 5500 километров до 2250 километров.



Элементы боевой двойной части со сбитой Х-101 / Фото Defense Express

Таким образом враг смог увеличить разрушительную мощность ракеты Х-101, использовав двойную БЧ, сохранив при этом запас дальности, достаточный для выполнения ударов по территории нашего государства.

В издании отметили, что запас в 2250 километров в теории позволяет пролететь маршрут от Саратовской области России до Львовской области, при этом даже сохраняется "остаток" на 500-700 километров для активного маневрирования на пути следования.

В то же время в издании заявляют, что пока неизвестно, вносили ли россияне какие-то изменения в работу системы наведения и другие элементы бортовой аппаратуры для Х-101 с двойной БЧ. На этом фоне в Defense Express заявили, что могут лишь зафиксировать, что при падении сбитой ракеты обе боевые части не сработали при ударе о землю.

Открытым также является и вопрос, как должно происходить срабатывание двух боевых частей на соответственно снаряженных Х-101, которые сейчас применяются для ударов по Украине,

– отмечают в издании.

Там также сослались на открытые данные о том, что в 2010-хх годах россияне прорабатывали вариант, что боевая часть на Х-101 можно будет разделена на две части, первая будет сбрасываться на парашюте за 100 километров от основной цели, на которую будет собственно нацелена вторая. Однако этот вариант в России тогда не стали доводить до "логического конца".



Сбитая Х-101 во время удара 8 мая 2024 года / Фото Defense Express

В издании подчеркнули, что впервые о работах по наращиванию боевой части на Х-101 до 800 килограммов оккупанты заявляли в январе 2024 года.

Использование таких ракет для ударов по нашей энергетике сейчас может свидетельствовать о том, что враг при планировании ударов вынужден учитывать то, что наша ПВО показывает стабильно высокий уровень эффективности, поэтому необходимо искать альтернативные средства для увеличения масштаба разрушений при попаданиях,

– резюмировали в Defense Express.

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