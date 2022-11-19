Остановит ли ядерный удар борьбу Украины: в Минобороны оценили риски

Угроза применения Россией ядерного оружия по территории нашей страны по состоянию на середину ноября низкая. Кремль, вероятно, не решится на такой бессмысленный шаг.

Нанесет ли Россия ядерный удар

Даже если Россия и нанесет ядерный удар, украинцы не перестанут бороться. Об этом в интервью заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов.

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По мнению Гаврилова, использование россиянами ядерного оружия станет "драмой".

Для всех это будет одинаково – Бог знает какой сценарий. Но этот тактический ядерный удар не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы,

– заверил замминистра.

Заметим, Владимир Путин уже неоднократно "бряцал" ядерным оружием. Так он пытается шантажировать мир, чтобы тот уговорил руководство Украины сесть за стол переговоров с оккупантами. Однако в США заверили Кремль, что ответят, если он использует ядерное вооружение против Украины.

Кстати, даже союзник Путина президент Китая Си Цзиньпин не одобряет ядерные угрозы Кремля и выступает против них.

Последние новости о ситуации на фронте

По состоянию на утро 19 ноября ВСУ ликвидировали уже 83 880 российских оккупантов. Только за минувшие сутки они отправили на "концерт Кобзона" 420 вражеских бойцов.

В больницы оккупированных Горловки и Крыма из зоны боевых действий доставили около 600 раненых российских солдат.

Вооруженные Силы Украины успешно отбили атаки врага возле Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки в Донецкой области.

Российские военные обстреляли недавно освобожденные Херсон и Чернобаевку.

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