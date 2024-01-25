Какой российский завод точно должен быть уничтожен: военный обзор от Свитана

Нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе атаковали беспилотники. В результате этого произошел пожар, который повредил установку первичной обработки нефтепродуктов, а именно – вакуумную и атмосферную колонны.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал атаку беспилотников.

Важно Где расположен российский город Туапсе, в котором горел нефтеперерабатывающий завод: показываем на карте

Атака по российским заводам

По его словам, в городе Туапсе старый нефтеперерабатывающий завод, однако он работает. При нем есть причалы для нефтеперелива, где примерно до 90% нефти идет на экспорт.

Свитан отметил, что еще беспилотники зря миновали Новороссийск. Ведь там сейчас самый серьезный новый нефтеперерабатывающий комплекс, который точно нужно уничтожать.

Если уж дошли до Туапсе и добрались до Сочи, то, я думаю, что до Новороссийска точно должны прилететь. Новороссийский комплекс точно должен быть уничтожен,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что этот завод рядом с бухтой, а это – одно целое с военным российским комплексом Черноморского флота.

"Я думаю, что надо просто подождать. Наши специалисты еще разберутся с очередностью уничтожения", – добавил военный эксперт.

Ракеты для Украины

Великобритания предложила Германии решение дилеммы относительно нежелания ФРГ передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты "Taurus". Согласно данным СМИ, Соединенное Королевство предложило, чтобы Германия передала свои "Taurus" в Британию, а британцы взамен передали Украине дополнительные дальнобойные ракеты "Storm Shadow".

Военный эксперт объяснил, что Великобритания предоставила Германии такое предложение, чтобы "Taurus" остались внутри НАТО, учитывая сомнения Шольца. Тогда британцы смогут передать нам "Storm Shadow" на 250 километров.

"Это оптимальный ход как раз для нас. Мы можем получить достаточное количество "Storm Shadow", которые себя очень хорошо проявили", – добавил Роман Свитан.

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