В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав атаку безпілотників.

Важливо Де розташоване російське місто Туапсе, в якому горів нафтопереробний завод: показуємо на карті

Атака по російських заводах

За його словами, у місті Туапсе старий нафтопереробний завод, проте він працює. При ньому є причали для нафтопереливу, де приблизно до 90% нафти йде на експорт.

Світан зазначив, що ще безпілотники даремно минули Новоросійськ. Адже там зараз найсерйозніший, новий нафтопереробний комплекс, який точно потрібно знищувати.

Якщо вже дійшли до Туапсе та дібралися до Сочі, то, я думаю, що до Новоросійська точно повинні прилетіти. Новоросійський комплекс точно має бути знищений,

– наголосив Світан.

Він додав, що цей завод поруч із бухтою, а це – одне ціле з військовим російським комплексом Чорноморського флоту.

"Я думаю, що треба просто почекати. Наші спеціалісти ще розберуться з черговістю знищення", – додав військовий експерт.

Ракети для України

Велика Британія запропонувала Німеччині рішення дилеми щодо небажання ФРН передавати Україні далекобійні крилаті ракети "Taurus". Згідно з даними ЗМІ, Сполучене Королівство запропонувало, щоб Німеччина передала свої "Taurus" до Британії, а британці натомість передали Україні додаткові далекобійні ракети "Storm Shadow".

Військовий експерт пояснив, що Велика Британія надала Німеччині таку пропозицію, аби Taurus залишилися всередині НАТО, враховуючи сумніви Шольца. Тоді британці зможуть передати нам "Storm Shadow" на 250 кілометрів.

"Це оптимальний хід якраз для нас. Ми можемо отримати достатню кількість "Storm Shadow", які себе дуже гарно проявили", – додав Роман Світан.

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