Неудачи оккупантов под Авдеевкой, подготовка к обстрелам энергетики: хронология 610 дня войны

Продолжается контрнаступление Вооруженных сил на Юге и Востоке нашего государства. В то же время российские оккупанты безрезультатно пытаются наступать и обстреливают мирные города.

Четверг, 26 октября, – это уже шестьсот десятые сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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