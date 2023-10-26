Неудачи оккупантов под Авдеевкой, подготовка к обстрелам энергетики: хронология 610 дня войны
Продолжается контрнаступление Вооруженных сил на Юге и Востоке нашего государства. В то же время российские оккупанты безрезультатно пытаются наступать и обстреливают мирные города.
Четверг, 26 октября, – это уже шестьсот десятые сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Атака на Хмельнитчину, пилоты начали тренировку на F-16: хронология 609 дня войны
Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он рассказал, что в течение дня Украина получила сразу два важных пакета с помощью. Кроме того, президент отметил, что принял участие в работе Европейского совета. Он готовит важные для Украины решения. Валерий Залужный встретился с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Вместе они обсудили ситуацию на поле боя, тяжелые участки фронта и потребности ВСУ. Российские оккупанты сбросили 4 управляемые авиабомбы на Тягинце на Херсонщине. К сожалению, погиб мужчина. Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Враг ударил по жилым домам Днепровского района города. К счастью, данных о пострадавших не поступало. Дания объявила о новом пакете помощи для Украины. На этот раз он – более чем на 522 миллиона долларов На Лимано-Купянском направлении оккупанты держат до 100 тысяч окупантов. В то же время оккупанты не смогли достичь никакого успеха. Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. Сообщается, что враг перегруппировывается на Запорожском и Шахтерском направлении. Украинские силы обороны идут вперед в Бахмутском направлении. Матте Фредериксен – премьер Дании – раскритиковала действия Виктора Орбана. Она подчеркнула, что ее страна стоит "бок о бок с Украиной". Фредериксен осудила, что Венгрия блокирует помощь для Украины. Дания объявила о новом пакете помощи для Украины. На этот раз сумма колоссальная – более полумиллиарда долларов. В том числе туда вошли танки, боеприпасы и дроны. Виктор Орбан заявил, что до сих пор поддерживает контакты с диктатором Владимиром Путиным потому, что имеет "мирную стратегию", а "они" имеют стратегию войны. Кто такие "они", Орбан не уточнил. Российские оккупанты рассылают украинцам циничные СМС. У них за деньги предлагают сдать позиции героев ВСУ. Виктор Орбан 26 октября на заседании Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия готова заключить соглашение с Украиной, подробности которого он не озвучил. Речь идет о блокировании 500 миллионов евро военной помощи от ЕС. Оккупанты регулярно прибегают к новым тактическим приемам во время запусков ракет и дронов-камикадзе. Они пытаются обойти украинскую ПВО. Только за сентябрь Россия запустила около 500 "Шахедов". Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен обсудили важность дальнейшей долгосрочной макроэкономической поддержки Украины и согласовали предстоящие совместные шаги в региональных и глобальных форматах. Войска России с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, нанеся удар по прибрежным зонам города, сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя формирование в ВСУ батальона "Сибирь", полностью состоящего из граждан России, заявил, что на стороне Украины воюют очень многие представители России. В Украине разрабатывают карту провайдеров, которые могут снабдить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний. В ближайшее время проект будет доступен жителям Киева. В Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского головы Юлии Павлик, проверяют факт присвоения бюджетных средств. Вообще сообщают о 12 обысках у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные сбили 24 украинских самолета за 5 дней. Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что это ложь. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев информирует, что украинская армия на Севере минует и уничтожают объекты, которые может использовать противник. В частности, речь идет о мостах. У Украины нет подтверждений того, что российское ПВО может сбивать американские ракеты ATACMS, о чем отметили в ПС Вооруженных Сил. Очевидно, заявления Кремля лживы. Хмельницкая АЭС была мишенью для российских дронов во время обстрела 25 октября. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако благодаря работе ПВО удалось избежать ужасных последствий. В ГУР рассказали о подрыве авто с российскими спецслужбами в оккупированном Бердянске 23 октября. Случилось это на улице Мичурина вблизи отеля Jasmin Guest-House, который враг превратил в место своих тайных встреч. Среди подорванных – военный преступник, пытавший украинцев. Вскоре Украина нарастит собственное производство снарядов. Частные компании заказали оборудование для производства боеприпасов – его уже монтируют на предприятиях, о чем сообщил секретарь СНБО Данилов. В СНБО констатировали, что враг не останется безнаказанным, если и в дальнейшем будет атаковать энергоинфраструктуру. "Мы на все должны отвечать. И наш ответ будет очень мощным", – сказал секретарь Данилов. Российские корабли-ракетоносители продолжают фиксировать в Черном море. В ОК "Юг" предупреждают, что враг может готовиться к атакам на энергоинфраструктуру. В частности, использовать для этого ракеты типа "Калибр" и Х-101. В результате атаки оккупантов на Бериславский район на Херсонщине вечером 25 октября погиб ребенок 2010 года рождения. Еще три человека, среди которых тоже есть ребенок, получили ранения. Секретарь СНБО Алексей Данилов об атаке России на район Хмельницкой АЭС: "К большому сожалению, некоторые обломки повлекли за собой повреждения и были определенные проблемы. Я хочу сказать, что это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо каким-то атомным инцидентом. Это варвары. К этому уже нужно как-то привыкать". В сутки между Вооруженными Силами и захватчиками произошло 78 столкновений. В командовании нашей армии отмечают, что защитники отбили более 50 атак. В то же время враг совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты начали перемещать свою технику вблизи железнодорожных станций в Крыму. Они боятся атак со стороны Украины. "Маневрирование силами и средствами – это уже такая постоянная забава россиян. В частности, в нашей зоне ответственности, то есть напротив наших подразделений, мы наблюдаем это фактически постоянно", – добавила она. В Генштабе сообщают, что к этому утру известно о 297 120 бойцах противника, ставших "двухсотыми" с начала вторжения. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы ликвидировали 810 оккупантов и 29 танков. Австралия разместила в Германии самолет E-7A Wedgetail, который должен защитить международный поток помощи Украине. Это был запрос США. Институт изучения войны пишет, что за 10 дней безумных штурмов Авдеевки на Донетчине захватчики только потеряли немало личного состава и техники и не добились никаких успехов. В частности, во время "наступлений" враг потерял такие транспортные средства как БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР и так далее. В целом Молдова выдала Украине 35 граждан, незаконно пересекших границу в период с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2023 года. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответил, что поддерживает наше государство, но вместе с тем работает над определенными "условиями" по военной помощи для ВСУ: "Мы все поддерживаем... У нас будут условия по этому, над которыми мы работаем". Член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин сделал заявление об "альтернативной мобилизации". По его словам, можно было бы представить законопроект, в котором предложить мобилизовывать не только в ВСУ, а также, скажем, на предприятия военно-промышленного комплекса, где не хватает людей. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором дроны наших защитников на Таврическом направлении наносят безумные потери оккупантам. Как дроны ВСУ атакуют врага: смотрите видео
Зеленский обратился к украинцам
Международные встречи Залужного
Россияне убили местного жителя Херсонской области
Оккупанты обстреляли Херсон
Дания объявила о мощном пакете помощи
Где оккупанты сосредоточили много войска
Что происходит на фронте
Премьер Дании раскритиковала Орбана
Дания выделила колоссальный пакет помощи
Орбан объяснил, почему до сих пор поддерживает контакты с Путиным
Оккупанты "атакуют" украинцев циничными СМС
Орбан предлагает Украине соглашение
Игнат рассказал о тактике россиян во время атак дронами
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Дании
Враг атаковал Херсон
Данилов подтвердил формирование батальона "Сибирь"
Для Киева сделают карту провайдеров на случай блекаута.
В исполняющей обязанности Сумского городского головы Юлии Павлик проводят обыски.
Выдумки Кремля о потерях Украины
Атака на АЭС
Потери России на фронте
Неудачи врага в районе Авдеевки
Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он рассказал, что в течение дня Украина получила сразу два важных пакета с помощью. Кроме того, президент отметил, что принял участие в работе Европейского совета. Он готовит важные для Украины решения.
Валерий Залужный встретился с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Вместе они обсудили ситуацию на поле боя, тяжелые участки фронта и потребности ВСУ.
Российские оккупанты сбросили 4 управляемые авиабомбы на Тягинце на Херсонщине. К сожалению, погиб мужчина.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Враг ударил по жилым домам Днепровского района города. К счастью, данных о пострадавших не поступало.
Дания объявила о новом пакете помощи для Украины. На этот раз он – более чем на 522 миллиона долларов
На Лимано-Купянском направлении оккупанты держат до 100 тысяч окупантов. В то же время оккупанты не смогли достичь никакого успеха.
Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. Сообщается, что враг перегруппировывается на Запорожском и Шахтерском направлении. Украинские силы обороны идут вперед в Бахмутском направлении.
Матте Фредериксен – премьер Дании – раскритиковала действия Виктора Орбана. Она подчеркнула, что ее страна стоит "бок о бок с Украиной". Фредериксен осудила, что Венгрия блокирует помощь для Украины.
Дания объявила о новом пакете помощи для Украины. На этот раз сумма колоссальная – более полумиллиарда долларов. В том числе туда вошли танки, боеприпасы и дроны.
Виктор Орбан заявил, что до сих пор поддерживает контакты с диктатором Владимиром Путиным потому, что имеет "мирную стратегию", а "они" имеют стратегию войны. Кто такие "они", Орбан не уточнил.
Российские оккупанты рассылают украинцам циничные СМС. У них за деньги предлагают сдать позиции героев ВСУ.
Виктор Орбан 26 октября на заседании Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия готова заключить соглашение с Украиной, подробности которого он не озвучил. Речь идет о блокировании 500 миллионов евро военной помощи от ЕС.
Оккупанты регулярно прибегают к новым тактическим приемам во время запусков ракет и дронов-камикадзе. Они пытаются обойти украинскую ПВО. Только за сентябрь Россия запустила около 500 "Шахедов".
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен обсудили важность дальнейшей долгосрочной макроэкономической поддержки Украины и согласовали предстоящие совместные шаги в региональных и глобальных форматах.
Войска России с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, нанеся удар по прибрежным зонам города, сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя формирование в ВСУ батальона "Сибирь", полностью состоящего из граждан России, заявил, что на стороне Украины воюют очень многие представители России.
В Украине разрабатывают карту провайдеров, которые могут снабдить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний. В ближайшее время проект будет доступен жителям Киева.
В Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского головы Юлии Павлик, проверяют факт присвоения бюджетных средств. Вообще сообщают о 12 обысках у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные сбили 24 украинских самолета за 5 дней. Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что это ложь.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев информирует, что украинская армия на Севере минует и уничтожают объекты, которые может использовать противник. В частности, речь идет о мостах.
У Украины нет подтверждений того, что российское ПВО может сбивать американские ракеты ATACMS, о чем отметили в ПС Вооруженных Сил. Очевидно, заявления Кремля лживы.
Хмельницкая АЭС была мишенью для российских дронов во время обстрела 25 октября. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако благодаря работе ПВО удалось избежать ужасных последствий.
В ГУР рассказали о подрыве авто с российскими спецслужбами в оккупированном Бердянске 23 октября.
Случилось это на улице Мичурина вблизи отеля Jasmin Guest-House, который враг превратил в место своих тайных встреч. Среди подорванных – военный преступник, пытавший украинцев.
Вскоре Украина нарастит собственное производство снарядов. Частные компании заказали оборудование для производства боеприпасов – его уже монтируют на предприятиях, о чем сообщил секретарь СНБО Данилов.
В СНБО констатировали, что враг не останется безнаказанным, если и в дальнейшем будет атаковать энергоинфраструктуру.
"Мы на все должны отвечать. И наш ответ будет очень мощным", – сказал секретарь Данилов.
Российские корабли-ракетоносители продолжают фиксировать в Черном море. В ОК "Юг" предупреждают, что враг может готовиться к атакам на энергоинфраструктуру. В частности, использовать для этого ракеты типа "Калибр" и Х-101.
В результате атаки оккупантов на Бериславский район на Херсонщине вечером 25 октября погиб ребенок 2010 года рождения. Еще три человека, среди которых тоже есть ребенок, получили ранения.
Секретарь СНБО Алексей Данилов об атаке России на район Хмельницкой АЭС: "К большому сожалению, некоторые обломки повлекли за собой повреждения и были определенные проблемы. Я хочу сказать, что это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо каким-то атомным инцидентом. Это варвары. К этому уже нужно как-то привыкать".
В сутки между Вооруженными Силами и захватчиками произошло 78 столкновений. В командовании нашей армии отмечают, что защитники отбили более 50 атак. В то же время враг совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам.
Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты начали перемещать свою технику вблизи железнодорожных станций в Крыму. Они боятся атак со стороны Украины.
"Маневрирование силами и средствами – это уже такая постоянная забава россиян. В частности, в нашей зоне ответственности, то есть напротив наших подразделений, мы наблюдаем это фактически постоянно", – добавила она.
В Генштабе сообщают, что к этому утру известно о 297 120 бойцах противника, ставших "двухсотыми" с начала вторжения. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы ликвидировали 810 оккупантов и 29 танков.
Австралия разместила в Германии самолет E-7A Wedgetail, который должен защитить международный поток помощи Украине. Это был запрос США.
Институт изучения войны пишет, что за 10 дней безумных штурмов Авдеевки на Донетчине захватчики только потеряли немало личного состава и техники и не добились никаких успехов. В частности, во время "наступлений" враг потерял такие транспортные средства как БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР и так далее.
В целом Молдова выдала Украине 35 граждан, незаконно пересекших границу в период с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2023 года.
Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответил, что поддерживает наше государство, но вместе с тем работает над определенными "условиями" по военной помощи для ВСУ: "Мы все поддерживаем... У нас будут условия по этому, над которыми мы работаем".
Член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин сделал заявление об "альтернативной мобилизации". По его словам, можно было бы представить законопроект, в котором предложить мобилизовывать не только в ВСУ, а также, скажем, на предприятия военно-промышленного комплекса, где не хватает людей.
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором дроны наших защитников на Таврическом направлении наносят безумные потери оккупантам.
Как дроны ВСУ атакуют врага: смотрите видео