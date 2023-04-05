Активность России в Черном море, ликвидация БПЛА "КУБ" врага: хронология 406 дня войны

Украинские защитники продолжают героически держать оборону Бахмута и других городов, не давая врагу захватить их. Собственно, тяжелейшей остается ситуация на Востоке нашей страны. В тылу украинцы борются за то, чтобы московские попы не навязывали свою повестку дня.

Среда, 5 апреля, это уже 406 сутки героического сопротивления Вооруженных Сил агрессии российских боевиков. Что произошло за этот день – читайте в материале 24 Канала.

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В Генштабе сообщили, что ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат "Куб" российских захватчиков.Народный депутат из "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что до конца года в Украине не будет ни следа от УПЦ Московского патриархата.Экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловых документов компании Trump Organization. Реакция политика не заставила себя долго ждать. Он написал, что суд якобы тратит 200 тысяч долларов на рассмотрение дела о выплате 130 тысяч с его стороны – то есть дело считает необоснованным.Бывший президент США Билл Клинтон признал причастность к разоружению нашей страны, до которого привел Будапештский меморандум в 1994 году. Политик очень сожалеет, что согласно этому документу Украина перестала быть ядерным государством, ведь в таком случае 24 февраля 2022 года Россия не начала бы полномасштабное вторжение.Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 6 кораблей-ракетоносителей – то есть нужно быть готовым к атакам. Общая корабельная группировка врага составляет 15 единиц. Суммарный пул ракет типа "Калибр" в таком случае могу достигать 40 единиц.