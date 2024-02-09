Реакция Пентагона на назначение Сырского, атака на Харьковщину: хронология 716 дня войны

Украинские защитники сдерживают наступление российских оккупантов, которые не оставляют поставленных целей. Силы обороны уничтожают личный состав и технику захватчиков.

Пятница, 9 февраля, это уже 716 день полномасштабной российско-украинской войны. О самом главном за эти сутки читайте в материале 24 Канала.

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