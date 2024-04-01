Ожесточенные бои в районе Авдеевки, возможное наступление России: хронология 768 дня войны

Украинские защитники держат линию фронта, не давая врагу продвинуться вперед. В то же время наши воины уничтожают противника: его личный состав и технику.

Понедельник, 1 апреля, – это уже семьсот шестьдесят восьмые сутки с начала полномасштабного российского вторжения в наше государство. Читайте главные новости этого дня в материале 24 Канала.

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