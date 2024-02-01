Дроны атаковали Россию, оккупированный Донецк - обесточило: хронология 708 дня войны

Украинские защитники продолжают героически противостоять российским захватчикам. Наши воины уничтожают врага, в частности его личный состав и технику.

Четверг, 1 февраля, – это уже 708 сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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