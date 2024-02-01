Дроны атаковали Россию, оккупированный Донецк - обесточило: хронология 708 дня войны
Украинские защитники продолжают героически противостоять российским захватчикам. Наши воины уничтожают врага, в частности его личный состав и технику.
Четверг, 1 февраля, – это уже 708 сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
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Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что на побережье Азовского моря возле Мариуполя и Бердянска расположен военно-логистический тренировочный комплекс врага. Туда везут оккупантов и готовят их к боевым действиям. Во временно оккупированном Донецке – обесточены некоторые районы, есть проблемы со светом. Местные телеграм-каналы заявили, что якобы просело напряжение. Российские пропагандисты жалуются на движение дронов в направлении Кстово, что в Нижегородской области. В населенном пункте расположены нефтеперерабатывающие предприятия. Впоследствии оккупанты поспешили заверить, что системы РЭБ якобы обезвредили беспилотники. В Силах обороны Юга предупредили, что общий залп "Калибров" оккупантов в Черном моря может составлять до 24 единиц. Россия увеличивала свою корабельную группировку до 14 единиц.
БПЛА атакуют Россию
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что на побережье Азовского моря возле Мариуполя и Бердянска расположен военно-логистический тренировочный комплекс врага. Туда везут оккупантов и готовят их к боевым действиям.
Во временно оккупированном Донецке – обесточены некоторые районы, есть проблемы со светом. Местные телеграм-каналы заявили, что якобы просело напряжение.
Российские пропагандисты жалуются на движение дронов в направлении Кстово, что в Нижегородской области. В населенном пункте расположены нефтеперерабатывающие предприятия.
Впоследствии оккупанты поспешили заверить, что системы РЭБ якобы обезвредили беспилотники.
В Силах обороны Юга предупредили, что общий залп "Калибров" оккупантов в Черном моря может составлять до 24 единиц. Россия увеличивала свою корабельную группировку до 14 единиц.