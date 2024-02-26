Страны Балтии укрепляют оборону, Лондон хочет распродать имущество россиян: хронология 733 дня войны

Уже более двух лет Украина доказывает миру свою несокрушимость и отчаянность. Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов – их личный состав и технику.

В этом материале 24 Канала узнавайте самое главное за 26 февраля – 733 день от начала российско-украинской войны.

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