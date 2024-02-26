Страны Балтии укрепляют оборону, Лондон хочет распродать имущество россиян: хронология 733 дня войны
Уже более двух лет Украина доказывает миру свою несокрушимость и отчаянность. Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов – их личный состав и технику.
В этом материале 24 Канала узнавайте самое главное за 26 февраля – 733 день от начала российско-украинской войны.
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Мэр Лондона Садик Хан предложил продать имения, что связывают с людьми, которые являются друзьями российского президента Путина. Чиновник хочет направить вырученные средства на помощь нуждающимся. Речь идет о 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Владимир Путин не победит в войне против Украины. Мы хотим послать Путину очень четкое сообщение, что он не победит в Украине, Представитель французского лидера дал понять, что Европа будет поддерживать нашу страну и дальше. Газета The Washington Post рассказала о том, как балтийские страны пытаются укрепить собственную защиту. Происходит это на фоне дискуссий относительно возможного избрания Дональда Трампа президентом США. Итак, правительства стран Балтии на днях договорились о создании скоординированной системы бункеров и укреплений из-за опасений возможной российской атаки. Они назвали эту систему Балтийской линией обороны. Bild пишет, что 25 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок была с визитом в Николаеве на Юге Украины, однако ей пришлось прервать свою поездку. Собственно, из-за российского беспилотника, что следил за бронированным кортежем чиновницы.
"Путин не победит"
– сказал он.
Балтийская линия обороны
Мэр Лондона Садик Хан предложил продать имения, что связывают с людьми, которые являются друзьями российского президента Путина.
Чиновник хочет направить вырученные средства на помощь нуждающимся. Речь идет о 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.
Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что Владимир Путин не победит в войне против Украины.
Мы хотим послать Путину очень четкое сообщение, что он не победит в Украине,
Представитель французского лидера дал понять, что Европа будет поддерживать нашу страну и дальше.
Газета The Washington Post рассказала о том, как балтийские страны пытаются укрепить собственную защиту. Происходит это на фоне дискуссий относительно возможного избрания Дональда Трампа президентом США.
Итак, правительства стран Балтии на днях договорились о создании скоординированной системы бункеров и укреплений из-за опасений возможной российской атаки. Они назвали эту систему Балтийской линией обороны.
Bild пишет, что 25 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок была с визитом в Николаеве на Юге Украины, однако ей пришлось прервать свою поездку. Собственно, из-за российского беспилотника, что следил за бронированным кортежем чиновницы.