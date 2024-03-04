Ядерные угрозы России, циничные заявления Китая о "мире": хронология 740 дня войны

4 марта 2024, 06:22
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На фронте ситуация остается напряженной, но контролируемой украинскими защитниками. В то же время оккупанты продолжают наносить удары по мирным объектам, нарушая законы и обычаи войны.

Понедельник, 4 марта, это уже семьсот сороковые сутки с начала полномасштабной войны России против Украины. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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04:19, 04 марта

Ядерные угрозы

Недавно Кремль провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

По словам ветерана войны Евгения Дикого, россияне видят, как европейцы начали в последнее время активно поддерживать Украину.

Поэтому и Москва пытается вселить страх в западную аудиторию, ослабить поддержку Киева со стороны партнеров.

01:43, 04 марта

Расследователи издания The Insider заявили, что спецслужбы России помогли скрыться Яну Марсалеку от европейских правоохранителей, перевоплотив его в священника.

Собственно, Ян Марсалек – наиболее разыскиваемый финансовый преступник в Европе, операционный директор платежной компании Wirecard.

Журналисты доказали, что мошенник скрывается или в России, или в Беларуси. Более того, у него есть давние связи со спецслужбами страны-агрессора. Обрабатывала Марсалек российская модель Наталья Злобина.

00:03, 04 марта

Пекин на стороне "мира"

На прошлой неделе Китай отправил своего спецпредставителя в Россию, Украины и стран ЕС для "урегулирования военного конфликта".

Любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности,
– заявил Ли Хуэй после встречи с представителем МИД России.

Он отметил, что без диалога решить конфликт невозможно. Также сказал, что Китай готов взять на себя роль посредника и способствовать мирным переговорам между Украиной, Россией и другими сторонами.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак