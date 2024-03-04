Ядерные угрозы России, циничные заявления Китая о "мире": хронология 740 дня войны

На фронте ситуация остается напряженной, но контролируемой украинскими защитниками. В то же время оккупанты продолжают наносить удары по мирным объектам, нарушая законы и обычаи войны.

Понедельник, 4 марта, это уже семьсот сороковые сутки с начала полномасштабной войны России против Украины. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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