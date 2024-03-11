Удар по Харькову, атака на Одессу и первый Оскар: хронология 747 дня войны

Российские оккупанты не прекращают попыток атак на разных направлениях фронта. Украинские защитники защищают каждый клочок земли, уничтожая захватчиков.

Понедельник, 11 марта, – это уже 747 сутки с начала российско-украинской войны. В этом материале 24 Канала читайте о главных событиях за этот день.

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