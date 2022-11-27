"Хотя и говорят обратное": эксперт объяснил, какой будет победа в войне для ЕС и США

У Киева есть четкое видение победы в войне против России. Прежде всего победой станет возвращение Украины к международно признанным границам 1991 года.

В то же время, свою точку зрения относительно того, что будет означать победа над Россией, имеют и международные партнеры Украины. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Что Запад сочтет победой над Россией

По его словам, США и Европейский Союз тоже имеют определенную цель, которой хотят достичь по завершению войны в Украине.

Это отстранение российского диктатора Владимира Путина от власти. Хотя США и ЕС иногда и говорят обратное,

– отметил Клочок.

По его словам, президент США Джо Байден с 24 февраля несколько раз повторил тезис о том, что Вашингтон не стремится к изменению системы власти в России. Политический эксперт считает, что это не соответствует действительности.

"Если бы для ЕС и США было важно лишь вытеснить россиян с территории Украины, то НАТО просто зашло бы на территорию Украины и завершило бы войну. Это произошло бы за 2 – 3 недели. Однако этого не делают", – сказал Клочок.

План Запада после прекращения войны в Украине

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" убежден, что у Запада есть большой план по прекращению войны в Украине и последствиям, которые должен повлечь за собой этот процесс.

Западный мир ставит перед собой несколько задач, при которых можно будет говорить о победе над Россией.

Возвращение Украине территорий.

Отстранение Путина от власти.

Взыскание с России финансовых компенсаций за нанесенный Украине ущерб.

По словам Клочка, если один из этих пунктов не будет исполнен, то победы как таковой не будет.

Видение победы у Киева и Запада совпадают

В частности, тогда сложно будет говорить и о победе для Киева.

Во-первых, для Украины в лице российского диктатора будет оставаться угроза нового нападения.

Во-вторых, если Киев не получит финансовую компенсацию, это будет означать, что Россия не признала свою вину в войне, которую развязала. Политический эксперт подчеркнул, что Москва должна понести ответственность за содеянное.

Для западного мира, в частности, США и ЕС победой будет именно такой формат. Другой вариант будет неприемлем. Следовательно, Запад медленно движется в этом направлении,

– сказал политический эксперт.

Как Запад движется к уничтожению путинской России

Он отметил, что сейчас страны Запада вносят совсем другой вклад в победу, чем это было в начале российского вторжения в Украину.

Уровень военной помощи ВСУ вырос в разы.

Против России был введен ряд пакетов санкций. Вдобавок в ближайшее время вступит в действие нефтяное эмбарго. Также идет процесс принятия законодательства о замораживании российских активов и возможность конфисковать их в пользу Украины.

Ряд стран и европейских институций признали Россию страной-спонсором терроризма.

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", все идет к тому, что система управления в России не может существовать в том же формате.

В России уже запущены необратимые процессы, которые приведут к победе для всего мира. У стран Запада разные цели, но инструмент их достижения один. Это не уничтожение России как страны в классическом виде, а уничтожение именно путинской России,

– подчеркнул Клочок.

Прагматические интересы США и ЕС

Он добавил, что помогая Украине, Запад также заботится и о собственных прагматических интересах. В частности, Европа обеспокоена вопросами безопасности .

"Недаром даже Германия принимает решение о выделении огромных сумм в поддержку энергетического сектора, на закупку нового военного оборудования", – отметил Клочок.

Определенную выгоду по окончанию войны получат и Соединенные Штаты Америки.

Для США главная цель – возвращение мирового лидерства в продвижении демократических принципов и контроль над всеми процессами в мире. Вашингтон получил этот контроль после Второй мировой войны и начал терять в начале 2000-х годов. А сегодня американцы его возвращают,

– сказал политический эксперт.

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