Китай на втором месте: в ООН сказали, в какой стране проживает больше всего людей

Индия стала самой густонаселенной страной в мире. Вместе с тем, у этого государства растут возможности для того, чтобы улучшать экономические показатели и приобретать мировое лидерство.

Как отмечают в отчете Организации Объединенных Наций, в пятницу, 14 апреля, счетчик счета населения Индии достиг отметки в 1 425 782 975 человек. Собственно, страна стала самой густонаселенной в мире. До этого долгое время это был Китай.

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Индия будет улучшать показатель зависимости

Как уверяют эксперты, Индия наращивает экономический потенциал благодаря численности населения. Однако до сих пор остается открытым вопрос, воспользуются ли в Нью-Дели всеми ресурсами для роста.

Индия обладает потрясающим экономическим потенциалом не только из-за огромного населения, но и из-за демографического состава. Это конкурентное преимущество можно увидеть, в частности, благодаря снижению коэффициента зависимости,

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что коэффициент зависимости – это показатель, который сравнивает молодежь страны и пожилых людей, которые не работают, с трудоспособным населением.

Аналитики прогнозируют, что коэффициент зависимости Индии упадет до 45 иждивенцев на 100 человек в течение следующих 25 лет. Затем он начнет расти в 2033 году. Вместе с тем в Китае он будет только расти в течение этого десятилетия.



Демографические тенденции изменения густоты населения разных стран / График ООН

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