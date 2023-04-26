В Киеве повысился уровень Днепра после недельного спада
Источник:КМВА
Уровень воды в Днепре остается высоким, кроме того, за последнее время он даже несколько поднялся. Однако аварийные подтопления в столице не зафиксированы.
В среду, 26 апреля, в городской военные администрации Киева описали оперативную ситуацию по паводку по состоянию на 09:30. В частности, там отметили, что уровень воды в реке Днепре у моста "Метро" составляет 9 300 сантиметров.
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Тенденция тревожная
Важно, что 25 апреля уровень воды был на 6 сантиметров ниже. И это уже второй день подряд, когда специалисты фиксируют рост, что является достаточно нехорошим явлением.
Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений – первый, желтый. При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 сантиметров. Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков,
– сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Кроме того, он отметил, что промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Вместе с тем власти Киева продолжают внимательно мониторить нынешний паводок и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям.
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Украина борется с водой
- Отметим, что по сравнению с 24 апреля, 25 апреля уровень воды в Днепре в столице вырос на 11 сантиметров, то есть до 9 294 сантиметров. В то же время в КМВА предупредили, что до критического показателя остается всего один метр, а то – и меньше.
- Не лучше ситуация с водой на Черниговщине и непосредственно в областном центре. Фактически город идет под воду через поднятие Десны.
- Собственно, нынешнее наводнение в регионе может стать наибольшим за 10 лет. Однако важно, что по состоянию на 26 апреля аварийные подтопления не были зафиксированы.