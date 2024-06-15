Пилот ВСУ сказал, какой тип вертолета сейчас критически нужен

Украинские пилоты героически защищают небо над Украиной. Чтобы еще мощнее противостоять врагу, нашему государству необходимо современное оружие, в частности, вертолеты.

Кроме известного Black Hawk, по состоянию на сегодня нужен еще один вертолет. Военный летчик 1-го класса, подполковник ВСУ Евгений Соловьев в эксклюзивном интервью 24 Каналу назвал тип этого вертолета.

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Чтобы наносить огневое поражение противнику

Военный летчик 1-го класса отметил, что Украине нужны вертолеты Black Hawk для выполнения десантно-транспортных многофункциональных задач, но все зависит от модификации.

Вертолет может быть в транспортном варианте без какого-либо бортового комплекса обороны. Работать как гражданская версия – без вооружения, без прицельного авиационного комплекса, без защищенной авиационной системы.

В то же время Black Hawk может быть и в различных модификациях. Например, UH-60 с функцией выполнения задач по уничтожению бронированных целей врага. Применять ракеты типа NLAW Spike или другие Hellfire.

Вертолет Black Hawk в основном используется для транспортировки персонала и различных военных грузов. Он также играет решающую роль в эвакуации раненых и транспортировке крупногабаритных грузов.

По словам Евгения Соловьева, вертолет Black Hawk – это тот вертолет, который будет выполнять многофункциональные задачи. Однако именно сейчас Украине необходим еще один тип вертолетов.

Но для выполнения огневых задач, что нам нужно именно сегодня, это потомок вертолета "Кобра". Это вертолет Viper, который предназначен именно для нанесения огневого поражения врагу, который может нести вооружение и эффективно выполнять эти полеты. Надеемся, что в будущем мы их увидим,

– констатировал подполковник ВСУ.

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