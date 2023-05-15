Оккупанты говорят, что предатель Корнет – в тяжелом состоянии: за его жизнь борются врачи
В результате парада "хлопка" в Луганске пострадал так называемый глава "МВД" квазиреспублики этого региона. Речь идет об Игоре Корнете. Оккупанты перед тем заявляли, что состояние его – стабильное, а уже сейчас кричат, что врачи борются за жизнь "бедняги".
В понедельник, 15 мая, в Луганск в очередной раз наведывался "хлопок", после чего сразу же начали появляться сообщения о том, что якобы взорвали предателя Корнета. Что известно о состоянии здоровья коллаборанта по состоянию на 16:30, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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"В тяжелом состоянии"
Собственно, сначала было известно, что взрыв прогремел в барбершопе и из-за него пострадали 7 человек. Четверо захватчиков доставили в тяжелом состоянии в больницу.
Среди них, в частности, был Игорь Корнет, руководивший псевдоминистерством внутренних дел на временно оккупированной Луганской области.
Впоследствии вражеские СМИ проинформировали, что погиб один человек в результате этого. И были ранены именно три персоны, охранявшие тело коллаборанта Корнета.
За жизнь пострадавших сражаются медики. Профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия,
– написал главарь захваченной части Луганщины Пасечник.
Самое смешное в этом всем то, что раньше оккупанты отмечали, что якобы состояние Корнета – "стабильное". В частности, об этом заявлял так называемый "подполковник народной милиции в отставке" Андрей Марочко.
Парад "хлопка" в Луганске
- Отметим, что уже длительное время изо дня в день "хлопок" не дает покоя врагу именно в оккупированном Луганске. Регулярные взрывы в этом городе фиксируют с 12 мая. Интересно, 12 мая – это так называемый "день луганской квазиреспублики". И действительно прекрасно, что его празднования не прекращаются уже столько дней подряд.
- На следующий день, 13 мая, вражеские СМИ сообщили, что прилетело в военкомат в Луганске. Над городом виднелся огромный столб дыма, а в телеграм-каналах захватчиков началась настоящая истерика и "тревожность".
- Собственно, за эти дни "хлопок" также цвел на территории завода "Полипак", возле так называемой "академии МВД" в районе населенного пункта Юбилейного и в других местах.