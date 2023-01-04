Постоянная температура, интоксикация, ему только становится хуже, – соратница Саакашвили о его состоянии

Состояние здоровья Михеила Саакашвили только ухудшается. И это, несмотря на то, что его перевели в медицинское учреждение. Заметим, что даже врачи не знают, что делать с бывшим президентом Грузии.

Об этом во время телемарафона сообщила депутат парламента Грузии, глава фракции "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. Она отметила, что у Саакашвили уже насчитывается 20 диагнозов.

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Похудел еще на 25 килограммов

Знаете, ситуация очень сложная. Он потерял очень много веса – когда я последний раз его видела, он весил около 73 килограммов – около 25 килограммов с момента перевода его в больницу,

– заметила Деканоидзе.

По ее словам, анамнез бывшего президента Грузии насчитывает около 20 диагнозов. У Саакашвили постоянная повышенная температура, которую не могут сбить. Да и сами врачи не понимают, от чего его лечат. Хуже всего то, что в организме политика обнаружили следы тяжелых металлов. Также есть интоксикация, которая может иметь последствия для здоровья.

Как отметила Деканоидзе, состояние Саакашвили с момента его перевода в больницу не улучшается. Важно также помнить, что он политический заключенный. Отметим, что это подчеркивают также высокопоставленные должностные лица ряда стран, которые наблюдают за ситуацией в Грузии.

Кроме того, она добавила, что в скором времени получать информацию о состоянии здоровья Саакашвили будет сложнее. Парламент принял закон, который сделает невозможным доступ к нему.

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