Он уже всем надоел: оппозиционер сказал, какова на самом деле поддержка Путина

Путин нарисовал себе рекордную цифру поддержки на выборах в 87%. На самом деле это было понятно и без голосования.

Российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что теперь Путин окончательно попал в клуб диктаторов, потому что только они и поздравили главу Кремля с победой. А вот Германия решила больше не называть Путина "президентом России".

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Как нарисовали Путину бешеную поддержку

Мурзагулов отметил, что в этом году Путину было очень легко нарисовать большой процент, ведь придумали так называемое электронное голосование. Мы видели пустые избирательные участки, или участки, где происходила откровенная клоунада, или акция против Путина в 12 часов дня, но мы же не знаем, что за собой скрывали "электронные выборы".

Система как всегда перестаралась. Если бы было какое-то серьезное голосование, то там Путин не набрал бы и 50%. Настоящие сторонники Путина – это 10% – 15% населения России. Остальные – это электронное голосование, административная явка и прямые вбросы,

– отметил российский оппозиционный политтехнолог.

Кто поддерживает Путина

Он также описал портрет настоящего путинского избирателя. Это непутевый недалекий человек, который не может посчитать 2+2. В качестве примера он назвал женщину, лет 40 – 45, которая перед избирательным участком говорила, что Россия ведет жестокую войну, экономика в ужасном состоянии, но она идет голосовать за Путина.

"Вот это ядерный путинский электорат. Это люди, которые никак не использовали годы своей жизни, чтобы получить знания. Они сидят в своем болоте и им все нравятся. Они не связывают проблемы и то, что виноват в них Путин. Есть 10% – 15% в России настолько глупых людей", – подчеркнул Мурзагулов.

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