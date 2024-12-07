Враг очень жалуется, – комбат рассказал, какая сейчас ситуация на Купянском направлении

Россияне продолжают совершать ударно-штурмовые действия на Купянском направлении. Активно атакуют в направлении Купянска-Узлового и Боровой, но успеха не достигают.

Враг, наоборот, между собой жалуется на то, как Силы обороны их мощно бьют. Подробнее 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Не пропустите Россияне оказались в окружении и даже не знали об этом: как ГУР пополнило обменный фонд под Липцами

По словам комбата, за почти 3 года полномасштабной войны Силы обороны Украины научились воевать в коммуникации и взаимодействии. К примеру, именно бригада "Эдельвейс" сбрасывала российских оккупантов с правобережья реки Оскол на левый берег. Они смогли быстро и оперативно выполнить поставленную задачу и полностью выбить врага.

"Более того, когда понимаешь, о чем между собой общается враг, через различные источники информирования, это вдохновляет. Противник очень жалуется на то, как украинцы их бьют, и насколько сильно", – добавил он.

Смотрите также Идут активные бои за Великую Новоселку, а на одном из направлений тишина: обзор фронта от ISW

О ситуации возле Купянска-Узлового

Нет ни одного дня и ночи, чтобы россияне не штурмовали возле Купянска-Узлового с привлечением легкобронированной техники. Как следствие, около 80 – 90% просто сгорает на поле боя. Штурмовая пехота, которой удается нахрапом заскочить, обнаруживается и также уничтожается украинскими военными.

То есть присутствия противника на Купянске-Узловом на текущий момент нет. Силы обороны эффективно держат позиции,

– подчеркнул Федоренко.

Около месяца назад россияне захватили село Кругляковка, оставив на поле боя более 90 единиц легкобронированной и бронированной техники. Однако в самом населенном пункте врагу так и не удалось развивать успех ввиду строительства инженерно-фортификационных сооружений и настроить логистику, которая бы позволила расширять успех вверх и вниз по течению.

Если же говорить о Колесниковке, то россияне заняли лес. Однако силами 1-й бригады оперативного назначения "Буревий" противника почти выбили и блокировали. Успехов оккупанты не достигли.

Смотрите также Боялись "обнуления": российские военные под Липцами часто расстреливали "своих"

О ситуации возле Боровой

В направлении Боровой россияне каждый день проводили штурмовые действия. Но те тактические результаты, которые они получили на поле боя за этот период, по сравнению с потерями, которые понес враг, не соизмеримы. На текущий момент более чем существенно приостановлено продвижение оккупантов. Определенный успех есть, но он не существенный.

По моему убеждению, в ближайшей краткосрочной перспективе удастся полностью блокировать врага,

– отметил Юрий Федоренко.

Одновременно с этим россияне продолжают применять авиацию не только в театре боевых действий, но и по правому берегу Купянска. Они пытаются стереть населенные пункты под фундамент, как это сделали с Волчанском.

Когда россияне не могут получить успеха в лобовых атаках, они начинают действовать другими способами. Достаточно активно работают разведывательные группы. Враг переодевается и пытается просачиваться через боевые порядки. Один из таких аспектов противник применил возле Новомлынска, когда стремился действовать нестандартно, чтобы хоть как-то переиграть Силы обороны Украины.

Бои на Купянщине: смотрите на карте