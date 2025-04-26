Полковник запаса объяснил сложности для продвижения россиян на Запорожском направлении

Враг пытается продвигаться на Запорожском направлении и усиливается личным составом с других участков фронта. Он стремится окружить стратегический город.

Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец в эфире 24 Канала рассказал, что на Запорожском направлении противник пытается окружить Орехов с востока и запада, поскольку с обеих сторон есть господствующие высоты.

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Какова тактика врага

Враг прорывается в этом направлении – через Щербаки.

Думаю, ближайшее время они попытаются перейти в наступление и со стороны Нестерянки. Также противник пытается пробиться в районе Новоданиловки силами и средствами,

– сказал Константин Машовец.

Он добавил, что, судя по всему, противник будет усилен частями с Курского направления. Военные ожидают возвращения одной десантно-штурмовой дивизии врага, вероятно, 76-й, на Запорожское направление.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карте

Враг пытается продвинуться вперед. Западнее Орехова проходит гряда высот, и аналогичные высоты есть восточнее. Если враг займет эти высоты вдоль дороги на Камышеваху, которая используется для материально-технического обеспечения наших передовых частей, эта дорога окажется под огневым контролем противника.

Фактически мы видим на нескольких участках фронта достаточно серьезную активность врага: попытки атаковать, штурмовать не прекращаются,

– добавил Машовец.

Он отметил, что противник активно пытается улучшить свое положение на нескольких операционных направлениях, проявляя активность даже на тактическом уровне. В то же время его возможности ограничены наличием боеспособных сил и средств для ведения наступательных действий. Прежде всего, противнику не хватает живой силы.