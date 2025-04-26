Координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець в ефірі 24 Каналу розповів, що на Запорізькому напрямку противник намагається оточити Оріхів зі сходу і заходу, оскільки з обох боків є панівні висоти.

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Яка тактика ворога

Ворог проривається в цьому напрямку – через Щербаки.

Думаю, найближчим часом вони спробують перейти в наступ і з боку Нестерянки. Також противник намагається пробитися в районі Новоданилівки силами і засобами,

– сказав Костянтин Машовець.

Він додав, що, судячи з усього, противник буде підсилений частинами з Курського напрямку. Військові очікують повернення однієї десантно-штурмової дивізії ворога, ймовірно, 76-ї, на Запорізький напрямок.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Ворог намагається просунутися вперед. Західніше Оріхова проходить гряда висот, і аналогічні висоти є східніше. Якщо ворог займе ці висоти вздовж дороги на Комишуваху, яка використовується для матеріально-технічного забезпечення наших передових частин, ця дорога опиниться під вогневим контролем противника.

Фактично ми бачимо на кількох ділянках фронту досить серйозну активність ворога: спроби атакувати, штурмувати не припиняються,

– додав Машовець.

Він наголосив, що противник активно намагається поліпшити своє становище на декількох операційних напрямках, виявляючи активність навіть на тактичному рівні. Водночас його можливості обмежені наявністю боєздатних сил і засобів для ведення наступальних дій. Насамперед, противнику бракує живої сили.