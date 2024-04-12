"В максимальной боевой готовности": к чему готовятся ВСУ в районе Горловки

Сейчас украинские войска находятся в максимальной боевой готовности на Горловском направлении. Ведь в течение трех дней враг существенно увеличил активность своих разведывательных БПЛА.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев, отметив, что это признаки того, что противник максимально изучает полосу обороны ВСУ и смотрит, откуда можно зайти с атакой. В то же время, аэроразведка украинской армии не видит, чтобы захватчики подтягивали личный состав или технику.

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"Подразделения, которые занимаются разведкой, высшего ранга, дают информацию, что это может произойти в любой момент. Мы уже трое суток находимся в максимальной боевой готовности. Это у нас называется – "готовность №1", – подчеркнул боец ВСУ.

Стратегический план России – оккупация территории Украины. На Горловском направлении врагу не будет легко, ведь есть определенные географические особенности. К тому же у ВСУ есть резервы и есть чем сдерживать оккупантов.

По словам Иевлева, столько российских разведывательных дронов, как летает сейчас, не было с февраля. Это может свидетельствовать о том, что враг рано или поздно пойдет в наступление.

Противник применяет, в частности, разведывательные БПЛА "Орлан". Захватчики все максимально фиксируют.

Так же делают и наши ребята. Максимально изучают логистику – кто, как, куда заезжает, где, на каких позициях и днем, и ночью. У них достаточно приборов, которыми они могут видеть и ночью. Мы же также в этом плане не слабые,

– добавил военнослужащий.

Какое оружие применяет враг

Оккупанты "почувствовали" эффективность КАБов и ФАБов на Авдеевском направлении. По мнению военнослужащего, это одна из ключевых привилегий противника. После Авдеевки захватчики начали использовать это оружие гораздо чаще.

Больше всего ими враг бьет по населенным пунктам "за спинами" украинских бойцов. Также он применяет минометы, кассетные боеприпасы и артиллерию.

Сейчас вражеские FPV-дроны, отметил боец ВСУ, летают значительно качественнее, чем 4 – 5 месяцев назад. К тому же российских беспилотников стало больше.

Что происходит в районе Горловки: смотрите на карте

Кто воюет среди оккупантов

Иногда к захватчикам приобщают определенные спецгруппы военных. Ведь бывает так, что, например, одну неделю вражеские FPV-дроны и минометы работают точнее.

"Проходит 5 дней и ситуация меняется на ту, которая была до этого. Есть профессиональные подразделения, которые точно приезжают или поддерживают, или "тушат пожары". Думаю, что теми подразделениями, которые стояли просто перед нами, на штурм не пойдут", – предположил Евгений Иевлев.

Какая ситуация на фронте