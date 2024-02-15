Процветает или приходит в упадок: что происходит с российской экономикой

Наверное, вы читали бравые рапорты о том, что экономика агрессора, несмотря на санкции, растет. Но тот, у кого есть глаза, пусть увидит.

Ниже приведу несколько факторов, которые показывают "рост".

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Ситуация в российской экономике

1. Общий объем экспорта России в 2023 году сократился на 28,3%, то есть до 425,1 миллиарда долларов. Наиболее ощутимым стало падение поставок в Европу – на 68%, до 84,9 миллиарда долларов.

2. Экспорт газа из России обвалился до уровня времен СССР. По итогам 2023 года "Газпром" продал на экспорт лишь около 69 миллиардов кубометров газа, что составляет минимум с 1985 года. Фактически откатившись на 40 лет в прошлое, российский газовый гигант планирует повысить тарифы на газ для самих россиян.

3. S&P понизило суверенный рейтинг России до спекулятивного уровня.

4. Добыча газа системно падает. В 2021 году в России было добыто 762,3 миллиарда кубометров газа, а по итогам 2023 года добыча снизилась до 636,7 миллиарда кубометров.

5. Чистая прибыль "Газпрома" за первые девять месяцев 2023 года обвалилась на 44% в годовом выражении, с 779,8 миллиарда рублей до 446,1 миллиарда рублей (по текущему обменному курсу – с 8,46 миллиарда долларов до 4,84 миллиарда).

6. По итогам 2023 года положительное внешнеторговое сальдо России составило 140 миллиардов долларов. Это на 58,5% меньше, чем годом ранее (337,2 миллиарда долларов). В июне 2023 года платежный баланс России вообще ушел в отрицательную зону. Дефицит счета текущих операций составил 1,4 миллиарда долларов.

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7. Представители российской власти частным образом склоняются к мысли, что замороженные Западом резервы центрального банка России (не менее 300 миллиардов долларов) потеряны.

8. Россия активно печатает деньги. За 2023 год рублевая денежная масса (М2) выросла на 19,4%, тогда как в 2022 году темп ее прироста был выше и составил 24,4%.

9. Печать рублей привела к инфляции в 2022 году до 12% и в 2023 году – до 7,5%.

10. Объем Фонда национального благосостояния России, созданного под руководством Владимира Путина, по состоянию на 1 января 2024 составил 11,97 триллиона рублей или 133,4 миллиарда долларов в эквиваленте (в 2021 году было 188 миллиардов долларов). Евро на счетах Фонда уже закончились, а куда девать индийские рупии никто не знает.

11. В России растет количество корпоративных банкротств.

12. Число граждан-банкротов в России превысило 1 миллион.

13. Дефицит кадров в России по итогам 2023 года составил 4,8 миллиона человек

14. За чертой бедности находится 13,5% жителей России – 19,6 миллиона человек

15. Потребительские кредиты в банках России подорожали в декабре до 26%.

16. Ускоряется отток капитала из России. В третьем квартале текущего года чистый отток капитала из России составил 18 миллиардов долларов, то есть по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в два раза.

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Всего за 9 месяцев года вывоз капитала из страны достигнет почти 50 миллиардов долларов. Однако цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные 243 миллиарда долларов, или 13,5% ВВП.

17. В годовом выражении объемы выпуска промышленности в стране сократились рекордно с начала войны в Украине – на 3,1%.

18. Власти России признают главные проблемы отрасли: серьезное технологическое отставание на 10 – 15 лет от мирового уровня.

В общем, вы видите, насколько "хорошо" дела в экономике агрессора. Запас прочности, конечно, у них еще большой, но динамика падения очевидна.