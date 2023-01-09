В Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина
Источник:The WarZone
Пэт Райдер рассказал, что Bradley помогут Украине как в наступательных, так и оборонных операциях. Это даст нашему государству преимущество на поле боя.
Соответствующую информацию главный представитель Пентагона озвучил на брифинге от 5 января, информирует 24 Канал. Он отметил, что Bradley помогут Украине транспортировать пехоту на место боя.
Заметьте Украина получит БМП Bradley от США: главные преимущества бронетранспорта
Что известно о Bradley, которые предоставят Украине
Издание The WarZone написало, что, по словам Пета Райдера, Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS.
Эту модификацию M2A2 ODS (Operation Desert Storm) США разработали на основе опыта, полученного во время войны в Ираке 1991 года. В Штатах ее называли операция "Буря в пустыне".
Известно, что на модифицированной Bradley установлено:
- боевую информационно-управляющую систему FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below). Она позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства;
- лазерный дальномер ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) с дальностью действия в 10 километров от компании Fire Control Systems;
- тактическую навигационную систему TACNAV (Tactical Navigation System) с приемником GPS;
- цифровую систему ориентирования DCS (Digital Compass Systems).
Кроме того, у этой боевой машины пехоты есть тепловизор. Более того, в комплектации изменена организация пространства в десантном отделении: вместо индивидуальных кресел там две скамьи на три сиденья каждая. Согласно опыту, это позволяет десанту быстрее покидать боевую машину.
Важно, что эта боевая машина пехоты имеет 8-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 600 лошадиных сил, максимальную скорость – 38 миль (ориентировочно 60 километров) в час, дальность полета – 250 миль.
Что известно о новом пакете помощи от США
- 6 января США объявили о новом пакете помощи на 3 миллиарда долларов. Впоследствии в Минобороны США опубликовали перечень оружия, которое вошло в новый пакет.
- Речь идет о 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров; 100 бронетранспортеров M113, ракеты ПВО RIM-7 и многие другие техники.
- Владимир Зеленский заявил, что это именно та помощь, которая нужна. Там ведь есть новые пушки и снаряды, в частности высокоточные, новые ракеты и дроны.