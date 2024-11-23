Без тяжелой техники: офицер рассказал, как россияне активно идут в штурмы

Ситуация на фронте напряженная. Сейчас враг привлекает много своих ресурсов, чтобы вклиниться в украинскую линию обороны.

Однако интенсивные наступательные действия на многих направлениях не позволяют российской армии применять тяжелую технику. Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, отметив, что в течение нескольких последних суток оперативная обстановка на фронте существенно не изменилась.

Стоит внимания Майор ВСУ сказал, смогут ли россияне захватить три важных города в Донецкой области до конца года

Какая тактика штурмов у россиян

В целом ситуация остается очень сложной на всех участках фронта, что связано с приближением зимнего периода. Противник прибегнул к значительному усилению штурмовых действий.

Враг пытается действовать тактикой накопления личного состава. То есть небольшие штурмовые группы по 2 – 3 человека заходят на определенную точку, накапливаются там до определенного количества, а дальше по команде из штаба начинают штурмовые действия,

– объяснил Черняк.

Ухудшение погодных условий не позволяет российским солдатам использовать баги, квадроциклы, легкую гражданскую технику. Сейчас оккупанты пытаются действовать преимущественно пехотой и БПЛА, а также постоянно используют массированную артиллерию, минометы, РСЗО и тому подобное.

Как часто враг использует КАБы

Офицер бригады "Рубеж" отметил, что применение КАБов значительно снизилось. Возможно, противник бережет запасы для каких-то других целей, или же запасы начали исчерпываться. КАБ довольно высокотехнологичное оружие, которое дорогое в производстве.

"Преимущественно враг использует ракетное вооружение. Например, время могут прилетать С-300, неуправляемые авиационные ракеты. Сейчас россияне используют КАБы более осторожно", – добавил Черняк.

Важно! Поддержите сбор на FPV-дроны для Бригады НГУ "Рубеж"

Цель: 1 000 000 гривен

Задонатить можно по ссылку на банк или по номеру карты банка 4441 1111 2950 8655

FPV-дрон вместе с обученным экипажем, подразделениями аэроразведки это и огневая мощь, которая позволяет останавливать штурмы противника не только пехотные, но и усиленные бронетехникой. В то же время каждый FPV-дрон защита жизни и здоровья украинского пехотинца.