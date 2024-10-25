Путин совершил свою самую глупую ошибку, пути назад нет

Когда в войне участвуют не две страны, а приобщается третья, тогда ситуация выходит на совсем другой уровень. Сейчас Россия включила Северную Корею в войну против Украины. Теперь ничего не мешает другим странам присоединиться к конфликту и помогать той стороне, против которой собралась коалиция.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что даже косвенное участие стран в войне надо расценивать как коалицию.

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Начинается коалиционная война

По словам военного эксперта, Китай, Индия, КНДР, Иран помогают России убивать украинцев своими механизмами и поставками боеприпасов. А введение военных частей регулярных войск, как это произошло в случае с Северной Кореей – это прямая агрессия третьей страны и на это следует реагировать максимально быстро.

"Мировое сообщество – это не только США, НАТО. Любая страна в мире может встать на сторону Украины, в частности Южная Корея и Япония могут участвовать в этом конфликте, когда уже начинается коалиционная война. Ничего не будет мешать южнокорейским войскам присутствовать на украинском театре военных действий, выполнять функции вдоль линии боевого соприкосновения", – считает Свитан.

Украине нужна помощь партнеров

Северокорейские части, как отметил военный эксперт, уже находятся в России на линии боестолкновения. Сначала глава Кремля, по мнению Свитана, будет их использовать только в Курской области, но в дальнейшем эти военные разойдутся по всей линии боевого соприкосновения.

Путин сделал свою самую глупую ошибку, пригласив Северную Корею для ведения боевых действий. Это уже произошло, пути назад нет. Надо однозначно принимать решение о помощи Украине наземными войсками наших партнеров, следует уже решать эти вопросы, готовиться,

– подчеркнул Свитан.

Напомним, председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер заявил, что администрация президента США должна четко дать понять, что участие войск КНДР в войне России с Украиной является красной линией для Соединенных Штатов. Он считает, что необходимо рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи.