ВСУ создают проблему для оккупантов: какую тактику применяют для освобождения Юга

ВСУ создают колоссальные проблемы для оккупантов. Наши военные используют такую же тактику, как и при освобождении правобережья Херсонщины, на Мелитопольском направлении.

Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Ранее сообщалось о 2 перспективных направлениях для ударов ВСУ.

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ВСУ обходят города

Ягун отметил, что никто не будет биться за Мелитополь до последнего солдата, потому что ВСУ обходят города, избегают уличных боев. Они уничтожают логистику врага, берут его в оперативное окружение, чтобы тот убегал, а затем не преследуют, чтобы не рисковать личным составом. Так что можно ожидать активного отступления россиян, поскольку здесь ВСУ применяют тактику, как на правобережье Херсонщины: уничтожение логистики, командных пунктов, складов.

То есть все, что может обеспечить функционирование этой группировки. У них здесь было только 2 пути логистических подвозов: из Крыма и Мариуполя. Однако Крым и сам нуждается в значительных ресурсах для своего обеспечения и не может помогать Запорожской, Херсонской группировке возле Крыма,

– заметил генерал-майор СБУ в запасе.

Ягун о том, какую тактику применяют для освобождения Юга: смотрите видео

Железная дорога из Мариуполя

Он продолжил, что другой путь для обеспечения Мелитопольской группировки – это железная дорога из Мариуполя. Однако, это лишь одна ветвь, которая уже несколько раз терпела удары. Потому и ею оккупанты пользуются не столь активно.

"Поэтому ничего удивительного не будет, если в определенный момент они проявят "добрую волю" и будут вынуждены отступить. Кто в направление Мариуполя, кто в направление Чонгара", - подчеркнул Ягун.

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