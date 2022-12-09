Какую зарплату получают контрактники на передовой: в ВСУ рассказали все нюансы
Источник:НВ
У военных, подписавших контракт с ВСУ, на период действия военного положения есть надбавки в размере 30 – 100 тысяч гривен. Кроме того, контрактники могут получать другие надбавки.
Какую зарплату получают военные
О том, на какую зарплату могут рассчитывать контрактники во время войны, рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск полковник Роман Горбач.
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Например, есть у нас водитель-военнослужащий, недавно подписавший контракт. Его денежное довольствие составляет 14 тысяч гривен и доплата в военное время – 30 тысяч гривен. То есть он получает 44 тысячи гривен,
– объяснил Горбач.
Если военнослужащий исполняет обязанности на передовой, ему доплачивают не 30 тысяч гривен, а 100 тысяч. Кроме того, воины могут получать:
- надбавку за выслугу,
- надбавку за воинское звание.
То есть в целом минимальное денежное довольствие составляет 44 или 114 тысяч гривен. При этом нет разницы между мобилизованным и контрактником, ведь зарплаты у них одинаковые. Единственный нюанс – при подписании контракта еще выплачивается дополнительная единовременная выплата.
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