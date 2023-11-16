Россия создала в Крыму мощный хаб для энергетического террора: какие ракеты есть у врага

Российские оккупанты на территории Крымского полуострова развернули мощный хаб военного ресурса, где разместили там различные виды ракет, такие как "Калибр" и "Оникс".

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. Она сказала, что враг сейчас накапливает потенциал, чтобы зимой осуществлять энергетический террор.

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Что готовят оккупанты

По предварительным данным украинской разведки, армия России в общей сложности имеет около 800 ракет. Эту информацию подтвердила и Наталья Гуменюк.

Мы опираемся на данные Главного управления разведки. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр",

– сказала Гуменюк.

Она отметила, что ракеты типа Оникс также запускают с Крымского полуострова. А также добавила, что ракеты воздушного базирования сосредоточены там, где будут загружаться самолеты.

Какое количество ракет

Ранее представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий рассказывал, сколько ракет смогла изготовить Россия в течение октября 2023 года.

По его словам, у России в запасах есть около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Радиус их действия около 350 километров. Среди них:

165 "Калибров";

160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;

290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов";

150 ракет Х-22/Х-32.

Эти данные приблизительны, ведь враг официально не сообщает, что имеет на вооружении.

Тактика российских обстрелов

В СМИ звучали громкие заголовки о том, что Россия якобы разместила десятки пусковых установок с баллистическими ракетами.

По словам Юрия Игната, если мы сегодня слышим о 800 ракетах, которые якобы накопили оккупанты, то это совсем не то количество, которое у них было в прошлом году. Он считает, что именно дроны-камикадзе могут стать для Украины большей проблемой, ведь их россияне запускают почти каждый день.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ говорит, что россияне будут увеличивать количество дронов, если будут соответствующие компоненты.

В разведке отметили, что в этом году противнику будет труднее достичь желаемого результата оставить украинцев в темноте, ведь наша страна также готовилась к возможным ракетным атакам.