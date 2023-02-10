Крылатые ракеты "Калибр": основные характеристики и стоимость оружия, которым Россия атакует Украину

Россия использует против Украины ряд видов вооружений, в том числе ракеты "Калибр". Враг запускает их по нашей стране чаще всего из временно оккупированного Крыма или Черного моря.

К слову, именно эти ракеты, вероятно, 10 февраля пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы во время массированной ракетной атаки россиян. 24 Канал собрал для вас все, что известно о "Калибрах".

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Основные характеристики ракет "Калибр"

"Калибр" является целым семейством крылатых ракет разработанных российским конструкторским бюро Новатор. В первый раз их представили публике в 1993 году. На вооружении страны-агрессора есть:

ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок;

ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей;

мобильные ракетные комплексы Калибр-М;

комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А

Крылатая ракета "Калибр" имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса колеблется в пределах от 1,9 до 2,3 тонны, в том числе боевая часть весит от 200 до 450 килограммов в зависимости от модификации.

"Калибры" могут поражать враждебные цели на разных расстояниях – от 200 до 2500 километров, но в экспортных модификациях дальность ограничена до 300 километров. К объекту ракета летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли со скоростью от 180 до 240 метров в секунду. Полеты на низких высотах существенно усложняют работу сил ПВО против этих ракет. Размах крыльев ракеты – более 3 метров.

Однако следует отметить, что точных данных об этих ракетах нет – все они засекречены врагом.

Эти ракеты называют сверхзвуковыми. В ГСЧС накануне объяснили, что это означает то, что звук ракеты слышен вместе с взрывом. То есть, если вы слышите, что летит ракета, то времени прятаться в укрытие уже нет.

Несколько тысяч российских пенсий: какова цена ракеты "Калибр"

Точная стоимость ракеты, как и ее характеристики, доподлинно неизвестны. Российские СМИ распространяют информацию о том, что стоимость одной ракеты для России составляет около 300 000 долларов.

Одновременно в информационном пространстве Украины фигурировала информация о том, что стоимость ракеты "Калибр" составляет около 6,5 миллиона долларов. Однако издание Defence Express проанализировали данные и сравнили с ценами других ракет, в том числе американских Tomahawk, стоимостью около 2 миллионов долларов. Эксперты пришли к выводу, что, вероятно, такие данные появились из-за экспортных соглашений этих ракет в Индию. Но в стоимость проданных ракет входит не только собственно "Калибр", но и обслуживание и т.д.

Поэтому, по мнению экспертов, стоимость одной ракеты для России колеблется в пределах одного миллиона долларов. Если верить официальным российским данным, то средняя пенсия у них где-то около 17 тысяч рублей. То есть запуская одну такую ракету, оккупанты выпускают где-то 4 600 пенсий своих граждан. Однако следует отметить, что любые цифры нельзя сравнивать с последствиями попадания ракет, когда они уносят жизни людей.

Сколько "Калибров" еще есть у россиян

Точной информации о том, сколько у россиян осталось тех или иных ракет, пожалуй, не назовет никто. Причина этого – тщательное сокрытие данных врагом. Если есть данные с довоенных времен, то они не актуальны и не достоверны. Причин несколько – много техники и оружия в России по тем или иным причинам неисправны. Однако статистика не скажет, сколько именно ракет непригодны.

Кроме того, Россия старается налаживать производство ракет. Однако оккупанты еще не применяли ракеты "Калибр", которые были бы изготовлены в 2022 году. Так что оккупанты до сих пор пользуются запасами ракет.

Что можно сказать точно – еще не менее 72 таких ракет у врага точно есть. Именно такой залп сейчас у носителей крылатых ракет корабельной группировки России в Средиземном море. Однако оттуда захватчики не наносят ракетных ударов, ведь путь этих ракет полностью пролегал бы через территорию НАТО.