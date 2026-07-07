Влітку 2026 року Росія активізувала терор проти мирного населення України.

Окупанти застосовують геноцидну тактику проти цивільних, використовуючи комбінацію з послідовних атак ударними дронами, а також балістичними та крилатими ракетами різних типів.

Важливе місце у цьому плані посідають крилаті ракети "Калібр".

24 Канал розповідає, що це за снаряди, чим небезпечні, а також наскільки ефективно українські сили ППО та ПРО навчилися протистояти "Калібрам" за понад 4 роки повномасштабного вторгнення.

Що таке ракети "Калібр" – історія створення

"Калібр" – спрощена назва для ОКР "Калібр", де ОКР розшифровується як "оперативна крилата ракета".

Під назвою "Калібр" ховаються одразу декілька різних снарядів, тому їх можна навіть називати "сімейством" крилатих ракет.

Передовсім "Калібр" – ракети морського базування. Їхніми носіями є бойові кораблі та ракетні катери, а також підводні човни російських окупантів. Крім того, є проєкт наземних модифікацій пускових для цих ракет.



"Морський Калібр" / Фото – росЗМІ

Це так званий "Калібр-НК", але це наразі лише креслення, натомість ті завдання у росіян виконує інша крилата ракета – 9М72, які Росія запускає з комплексів "Іскандер-К".

Також Росія експериментувала з перетворенням “Калібрів” на ракети повітряного базування, але не для себе, а щоб задовільнити примхи закордонних покупців зброї, коли росіяни ще її продавали.

Проєкт "Калібр" – не сучасна російська новація та технологічна дивинка, а радянський спадок ще 1970-х. Розробляло ракету Дослідно-конструкторське бюро "Новатор", виробничі потужності якого перебувають у Єкатеринбурзі (раніше – Свєрдловську).

Спершу це взагалі було другорядне відхилення від основної розробки – стратегічної крилатої ракети КС-122 (вона ж 3М10), яка розроблялася як носій ядерної боєголовки. Потім часи змінилися (СРСР і США уклали угоду ліквідацію ракет середньої та малої дальності), тоді згадали про гібрид, який і перетворився на "Калібр".

Це сталося вже в 1990-ті, коли Росія знову відчула фантомні болі та ресентимент, який вона трактувала як силу. Спрощена та неядерна версія ракети КС-122 у форматі прототипу побачила світ у 1993-му на виставці “МАКС-93” у Москві, а в 1997-му була доопрацьована.



"Наземний Калібр" / Інфографіка – Міністерство оборони України

Нарешті першим великим полігоном із тестування ракет "Калібр" у бойових умовах стала війна в Сирії. Починаючи з осені 2015 року Росія активно гатила цими снарядами по сирійських містах. При цьому "бойовими" ті умови можна назвати дуже умовно, адже у тих, кого обстрілювали зі своїх кораблів і субмарин у Каспійському та Середземному морях, не було ані засобів ППО, ані можливості завдати ударів у відповідь по носіях ракет.

Які бувають види "Калібрів"

Конструкція ракети "Калібр" побудована за нормальною аеродинамічною схемою. У деяких версій ракети присутні крила, що розкриваються після старту.

"Калібр" складається з шести основних частин:

стартовий двигун;

маршовий двигун;

апаратурний відсік;

бойова частина;

паливні баки;

головка самонаведення.

Крилаті ракети "Калібр" можна розділити на 2 великі групи. Це так звані протикорабельні ракети (модифікація 3М-54) і стратегічні (модифікація 3М-14) для наземних цілей.

Ракети "Калібр" мають два основних типи головок самонаведення (вони ж – радіолокаційні головки для наведення на ціль на кінцевих етапах польоту). Це АРГС-54Э, що призначена для наведення по морських цілях і АРГС-14Э, що призначена для наведення по наземних цілях.

Дальність протикорабельних "Калібрів" (їх є 5 основних видів) невелика – десятки чи сотні кілометрів. У режимі "морського бою" вони можуть розвивати на фінальній стадії польоту надзвукову швидкість, щоб мати кращі шанси проти корабельної ППО. Але для таких польотів на швидкості в кілька махів потрібна колосальна кількість пального, відповідно в жертву приноситься дальність.

У "наземних" крилатих ракет "Калібр" інша стратегія. Ці ракети не ставлять рекорди швидкості, натомість політ у дозвуковому режимі (0,8 Маха) на турбореактивному двигуні дозволяє розтягнути запас ходу на тисячі кілометрів. Офіційно заявлена дальність ракет модифікації 3М-14 – до 2500 кілометрів. Але це штучне обмеження, яке було оголошено через позірне дотримання Росією угод про обмеження дальності ракет.

Запуск "Калібру" / Фото – Міноборони РФ

Саме ці ракети Росія використовувала для обстрілів українських міст. На "морський бій" з протикорабельними "Калібрами" просто ніхто не вийшов. Україна застосувала асиметричну тактику і знищила носіїв "Калібрів" за своїми правилами.

Найпам'ятніші випадки – ураження у 2024 році субмарини Б-237 "Ростов-на-Дону" проєкту "Варшавянка" (носій 4 "Калібрів" і ракетного корабля "Циклон" (проєкт 22800 "Каракурт", носій 8 "Калібрів"). У 2026 році нещасні "носії" не можуть сховатися від Сил оборони навіть в Каспійському морі. Українські дрони знаходять ворога і там.

Звіт Генштабу про атаку на носія "Калібрів" у Каспійському морі:

При цьому флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" носієм "Калібрів" не був, тому пішов на дно, не встигнувши пройти відповідну модернізацію.

Основні тактико-технічні характеристики ракет "Калібр"

тип – крилата ракета морського базування

клас – море – поверхня

модифікація – 3М-14 (для ураження наземних цілей)

розробник – НПО "Новатор", 1983

швидкість – 0,8 Маха або приблизно 980 кілометрів на годину

дальність – 2000 – до 2500 кілометрів

висота польоту – близько 150 метрів із прив'язкою до рельєфу

довжина – 6,2 метра

ширина – 533 міліметра

розмах крил – 1,7 метра

вага бойової частини – 450 кілограмів

бойова частина – осколково-фугасна / касетна

кількість уражаючих елементів – 3600 штук

система наведення – комбінована (супутникова навігація GPS, інерціальна система, радіовисотомір, радіолокаційна головка кінцевого самонаведення).

ціна за одну ракету – понад 1 мільйон доларів

Яка ціна однієї ракети "Калібр", що всередині та темпи виробництва

Нині про ціну ракети "Калібр" можна говорити лише умовно, адже Росія її більше не продає закордонним покупцям, а виробляє виключно для себе.

За даними 2016 року, ціна на експортні варіанти "Калібрів", що називається "кусалася".

Вона доходила 6,5 мільйонів доларів (але це ціна обслуговуванням та навчанням), тоді як для російської армії в тому ж році її продавали за 980 тисяч доларів. З того часу ціна мала суттєво зрости.

Не в останню чергу через те, що в сучасних "Калібрах" практична вся електроніка – іноземного виробництва. ЇЇ добуває Росія незаконно, обходячи санкції.

Аналіз перехоплених "Калібрів" показує, що 80 – 90% плати головки самонаведення складаються з компонентів іноземного виробництва.

Що приховує "Калібр" / Фото – Міністерство оборони України

Росія позиціонує "Калібр" для наземних цілей як власну версію американських ракет Tomahawk. Їхня вартість – близько 2 мільйонів доларів (для своїх) та 4 мільйони – в експортному варіанті.

У червні 2022 року темпи виробництва "Калібрів" оцінювалися в 100 – 120 одиниць на рік, в наступному році Росія збільшила виробництво до 15 ракет на місяць.

У травні 2024 року, за оцінками ГУР МО України, кількість накопичених росіянами крилатих ракет 3М-14 "Калібр" оцінювалися у 270 одиниць, а темпи виробництва – 30 – 40 одиниць на місяць.

Головні злочини "Калібрів" в Україні

Росія почала обстрілювати мирні українські міста з 2022 року. Лише в перші дні повномасштабного вторгнення росіяни запустили по Україні десятки "Калібрів".

14 липня 2022 року Росія обстріляла 4 ракетами "Калібр" центр Вінниці. Їх запустили з підводного човна в Чорному морі.

Можливо, окупанти мітили по Будинку офіцерів, сплутавши підготовку концерту гурту зі Львова з нарадою військових, але ракети полетіли не тільки туди, але й на цивільних, що перебували в центрі Вінниці.

Внаслідок удару по центру міста загинули 27 людей, були поранені 202 особи, 8 вважаються зниклими безвісти. Серед жертв російських ракет – 3 дітей.

Російський удар "Калібрами" по Вінниці 14 липня 2022 року / Фото – ДСНС

Кадри жахливого воєнного злочину росіян облетіли весь світ, натомість в самій Росії заявили, що "успішно знищили іноземних найманців". З огляду на такі цинічні заяви, складається враження, що саме вбивство максимальної кількості українців і було реальною ціллю Росії.

З осені 2022 року росіяни після поразок на Харківщині та Херсонщині перейшли до нової стадії системного терору проти цивільних. Тоді за допомогою "Калібрів" та інших ракет почалися обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Таким чином, оператори "Калібрів" несуть відповідальність за спроби спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні.

Як змінювалась роль "Калібрів" і методи боротьби з ними за час повномасштабного вторгнення

З початку великої війни Росія зробила ставку на "Калібри". Ці крилаті ракети морського базування разом з ракетами Х-101 становили основу постійних обстрілів українських міст та тримали сумне лідерство.

Росіяни позиціювали "Калібри" як високоточну зброю та активно засипали цими ракетами українські міста, сподіваючись підірвати рішучість українців і маючи на меті схилити їх до капітуляції.

Але попри весь жах терору цей план росіян зазнав фіаско. Сили оборони навчилися перехоплювати "Калібри".

Ракета "Калібр" – доволі складна ціль, ракета вміє маневрувати, а головне – летить на низькій висоті й може підлаштовуватися під рельєф. Чим нижче летить ракета, тим менший горизонт виявлення для засобів протиповітряної оборони.

Але дозвукова швидкість "Калібру" дозволяє збивати ракету стандартними засобами ППО. Через це опція "ядерний "Калібр" не вважається ефективною.

Вполювати ракету можуть старенькі комплекси С-300, не проблемою "Калібр" є для ЗРК Patriot, SAMP/T та інших сучасних систем. Головне, щоб були в наявності протиракети. Також відомі випадки, коли “Калібр” збивали фактично за допомогою "зеніток", кулеметів великого калібру та РПГ.

Завдяки системним ударам по носіях цих ракет – кораблям та підводним човнам (саме так, Україна це зробила першою у світі, – 24 Канал) Чорноморського флоту РФ – нам вдалося суттєво зменшити застосування "Калібрів" і відсунути їх точки пусків. Тепер у сил ППО/ПРО з’явилося більше часу на виявлення ракет і їхнє перехоплення.

Системні удари Сил оборони України по штабах ЧФ РФ і адресна робота з російськими офіцерами, відповідальними за пуски "Калібрів" і теракти проти цивільних українців, також вплинули на здатність росіян обстрілювати Україну цим типом ракет.

Також варто розуміти, що запаси "Калібрів" у росіян виявилися не безмежними. Вони швидко вистріляли основну частину й перейшли до режиму "жити одним днем", тобто накопичення необхідної кількості для запланованих атак і постачання ракет для нових обстрілів буквально з заводу.

Цю нову тактику підтверджують експерти, що аналізують уламки перехоплених "Калібрів" і знаходять там ознаки того, що різниця між виробництвом і бойовим застосування щоразу зменшується.

У 2026 році "Калібри" у росіян під час їх обстрілів грають роль дорогої "обманки" для перевантаження ППО. Це дуже небезпечна ракета і сили ППО/ПРО не мають права її ігнорувати, тому окупанти, коли запускають ракети "Калібр", фактично, свідомо приносять їх у жертву, сподіваючись, що інші снаряди прорвуть український захист.

Останні великі ракетно-дронові обстріли України росіянами чітко унаочнюють зміни в тактиці. Наприклад, під час обстрілу 6 липня 2026 року Росія використала для виснаження ППО/ПРО.

351 ударний дрон, 33 крилаті ракети Х-101 і 6 крилатих ракет "Калібр". Їх запускали з Новоросійська, куди втекли рештки Чорноморського флоту (тепер – флотилії) окупантів. Усі шість "Калібрів" були успішно перехоплені.

Натомість основний удар завдали “балістика” (23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400) та надзвукові крилаті ракети 3М22 "Циркон"/"Онікс". Їх значно важче перехопити, не маючи відповідних інструментів, росіяни це знають і використовують.

У 2025 – 2026 роках Сили оборони завдяки діпстрайкам повноцінно "розблокували" нову опцію боротьби з "Калібрами" – тепер ми можемо завдавати ударів не лише по носіях цих ракет, але й виробникам. Постійні удари по центрах виробництва різних вузлів ракет (ВНДІР "Прогрес" у Чебоксарах тощо), а також посилення контролю за дотриманням санкцій суттєво обмежують можливості ворога та роблять кожен "Калібр" буквально золотим.