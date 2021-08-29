В Калифорнии горят леса: огонь приблизился к туристическому озеру
Источник:Associated Press
В США в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь уже подобрался к популярному туристическому озеру Тахо.
Пожар бушует на территории горного массива Сьерра-Невада с 14 августа. Правда, за этот период площадь возгорания удалось уменьшить.
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Что известно о пожаре в США
Всего на территории США бушуют 90 природных пожаров, 14 из них – в Калифорнии. Уже есть ужасные последствия возгораний. Дело в том, что огонь мгновенно уничтожает деревья и кустарники, высушенные засухой. Также горят дома и гибнут животные.
Почему возникли пожары
Ситуацию с пожарами ухудшает жара. Ученые заявили, что изменение климата сделало погоду в Калифорнии более жаркой и сухой. Более того, в дальнейшем погода в регионе будет еще более экстремальной.
Пожары в мире: последние новости
- В Китае в городе Далянь загорелся небоскреб. В многоэтажке было 419 квартир, в которых проживает 818 жителей. Огонь охватил едва не все здание. Однако о пострадавших пока неизвестно.
- 27 августа в Великобритании в производственном помещении прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. Над зданием поднялись огромные клубы дыма.
- На нефтяной вышке компании Pemex возле побережья Кампече в Мексиканском заливе произошел взрыв. В результате на платформе вспыхнул пожар. Были погибшие и раненые.