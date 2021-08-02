В Калифорнии упал вертолет: есть погибшие

На севере американского штата Калифорния 1 июля упал вертолет. По предварительным данным, на борту находилось 4 человека. Выжить не удалось никому.

Детали авиакатастрофы

Вертолет Robinson R66 разбился около 13:15 по местному времени (23:15 по Киеву). Это случилось на севере от города Сакраменто.

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Причины авиакатастрофы и информацию о погибших пока не уточняют.

Расследованием обстоятельств катастрофы занимаются Федеральное авиационное управление и Национальный совет США по безопасности на транспорте.

Предыдущие трагедии

В той же Калифорнии 28 июля упал частный самолет. На этот раз авиакатастрофа случилась в городе Траки. Twin Turbo Jet Challenger 605 должен был идти на посадку в аэропорту, однако разбился неподалеку от поля для гольфа. После падения воздушное судно вспыхнуло.

Правоохранители не говорили, сколько людей было на борту. Однако известно, что такой самолет вмещает до 18 человек. Все пассажиры и пилоты погибли.

15 июня возле того же аэропорта упал Cirrus SR20. Трагедия случилась сразу после вылета. В результате инцидента один пилот погиб на месте происшествия, а второго увезли в больницу.

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