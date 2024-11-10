Полк Калиновского уничтожил российскую пехоту возле Липцов

Гранатометчики полка имени Кастуся Калиновского уничтожили группу российской пехоты возле села Липцы Харьковской области.

24 Канал публикует фрагменты боевой работы вблизи села Липцы на Харьковщине со ссылкой на телеграмм канал подразделения.

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На записи белорусские добровольцы уничтожают российских оккупантов, используя автоматический гранатомет немецкого производства.

"Расчет автоматического гранатомета H&K GMG полка Калиновского вместе с украинскими минометами и пушками устроили настоящий ад для оккупантов. Харьковское направление, район Липцов", – отметили бойцы.

Как видно на видео, целью добровольцев стала группа российской пехоты которая пыталась зайти на позицию в лесопосадке.

И врага обнаружили благодаря разведывательному дрону, который впоследствии и корректировал огонь по цели.

В результате огневого поражения всю вражескую группу было уничтожено.

Справочно. Полк имени Кастуся Калиновского – это формирование, которое возникло в начале полномасштабного вторжения для защиты города Киева. Тогда из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белы легиён" и "Малады Фронт", а также других белорусов добровольцев был сформирован батальон.