Вдребезги испепелили авто: в Калужской области "Свобода России" действовала против российского карателя
- "Свобода России" осуществила операции против Федеральной службы исполнения наказаний.
- Эти акции направлены против офицеров, которые удерживают политзаключенных и действуют против россиян.
Сопротивление "Свобода России" осуществило операции против вражеской Федеральной пенитенциарной службы. В частности удалось повлиять на работу карательного органа России несколько раз в течение января.
Об этом представители сопротивления написали на своем телеграм-канале.
Как "Свобода России" противодействует работе вражеской Федеральной службы исполнения наказаний?
Бойцы сопротивления "Свобода России" отметили, что ФСИН удерживает политзаключенных под стражей в специальных центрах. Офицеры этой службы действуют против россиян, которые имеют антипутинские настроения.
Так еще в начале января "Свобода России смогла обесточить здание службы в Новокузнецке, что расположен в Сибири. Недавно бойцы полностью уничтожили служебный автомобиль надзирателей "репрессивной путинской машины" в Калужской области – в городе Обнинск. После атаки восстановить их Ладу невозможно.
Их страх – это сильное сопротивление режиму Путина, и мы снова напоминаем, что эти палачи обязательно получат возмездие за то, что они сделали,
– сообщило движение "Свобода России".
Сопротивление "Свобода России" полностью уничтожило авто ФСИН: смотрите видео
Легион "Свобода России" действует против оккупантов: последние новости
После атаки на Тернополь, состоявшейся 19 ноября, легион "Свобода России" призвал россиян выступить против террора Владимира Путина. Бойцы напомнили об ответственности за поддержку агрессии.
Теперь легион "Свобода России" будет воевать, используя морские дроны. Бойцы заручились поддержкой украинского Главного управления разведки и готовы бороться против российских сил.
Сейчас батальон "Свобода России" приглашает мотивированных добровольцев в возрасте 18 – 40 лет для борьбы с режимом Путина. Приобщиться к службе можно, подписав контракт с Силами обороны Украины.