31 января, 11:05
Обновлено - 11:09, 31 января

Вдребезги испепелили авто: в Калужской области "Свобода России" действовала против российского карателя

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • "Свобода России" осуществила операции против Федеральной службы исполнения наказаний.
  • Эти акции направлены против офицеров, которые удерживают политзаключенных и действуют против россиян.

Сопротивление "Свобода России" осуществило операции против вражеской Федеральной пенитенциарной службы. В частности удалось повлиять на работу карательного органа России несколько раз в течение января.

Об этом представители сопротивления написали на своем телеграм-канале.

Как "Свобода России" противодействует работе вражеской Федеральной службы исполнения наказаний?

Бойцы сопротивления "Свобода России" отметили, что ФСИН удерживает политзаключенных под стражей в специальных центрах. Офицеры этой службы действуют против россиян, которые имеют антипутинские настроения.

Так еще в начале января "Свобода России смогла обесточить здание службы в Новокузнецке, что расположен в Сибири. Недавно бойцы полностью уничтожили служебный автомобиль надзирателей "репрессивной путинской машины" в Калужской области – в городе Обнинск. После атаки восстановить их Ладу невозможно.

Их страх – это сильное сопротивление режиму Путина, и мы снова напоминаем, что эти палачи обязательно получат возмездие за то, что они сделали, 
– сообщило движение "Свобода России".

Сопротивление "Свобода России" полностью уничтожило авто ФСИН: смотрите видео

Легион "Свобода России" действует против оккупантов: последние новости

  • После атаки на Тернополь, состоявшейся 19 ноября, легион "Свобода России" призвал россиян выступить против террора Владимира Путина. Бойцы напомнили об ответственности за поддержку агрессии.

  • Теперь легион "Свобода России" будет воевать, используя морские дроны. Бойцы заручились поддержкой украинского Главного управления разведки и готовы бороться против российских сил.

  • Сейчас батальон "Свобода России" приглашает мотивированных добровольцев в возрасте 18 – 40 лет для борьбы с режимом Путина. Приобщиться к службе можно, подписав контракт с Силами обороны Украины.