Каменец-Подольский был под ударом "Шахедов": в Хмельницкой области работала ПВО

Россия в очередной раз атаковала украинские города, и снова ночью. 24 Канал расскажет детали атаки.

"Шахеды" полетели еще вечером 30 декабря. Для тех, кто следит за ходом объявления тревог по Украине, очевидно, что враг прибегает к тактике на истощение. Россияне запускают и дроны, и ракеты, БПЛА иногда разворачиваются.

Смотрите также Спасатели в Киеве до сих пор ищут людей под завалами после масштабной атаки 29 декабря, – КГВА

Что известно о работе ПВО возле Каменец-Подольского

Недалеко от Каменец-Подольского слышали взрывы около 00:14 31 декабря. Мониторинговые группы писали, что основная масса "Шахедов" скопилась там. В полпервого раздались новые взрывы. И угроза, к сожалению, остается.

Хмельницкая область. Жители области могли слышать звуки взрывов. Прошу всех до отбоя тревоги находиться в укрытиях. Детали позже,

– написал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин около часа ночи.

Каменец-Подольский городской голова Михаил Поситко призвал жителей Хмельницкой области быть в безопасных местах и не забывать о правиле двух стен. А еще, что очень важно, – верить в силы ПВО и не паниковать.

На 00:36 в Воздушных силах описали ситуацию с безопасностью.

Движение единичных ударных БПЛА:

Хмельницкая область – направление на Каменец-Подольский.

В Тернопольской области – Кременецкий район.

БПЛА на территории Запорожской области.

Что известно о предыдущих атаках "Шахедами"

Так, в ночь на 30 декабря россияне запустили 10 дронов-камикадзе из Чауды в Крыму. Нашим защитникам неба удалось уничтожить 5 "Шахедов".

А вот в ночь на 29 декабря враг запустил 36 ударных БПЛА, из которых удалось сбить 27. Заметим, что под утро также сбили 87 крылатых ракет воздушного базирования.

В ночь на 28 декабря россияне атаковали Украину восемью "Шахедами". Из них удалось превратить в лом 7 БПЛА ударного типа.