В Ростовской области жалуются на атаку возле Каменска-Шахтинского: яркое видео с дроном
В Ростовской области ночь и утро 15 июня было довольно неспокойным. Россияне жаловались об атаке неизвестных дронов у районов Каменска-Шахтинского.
Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты также писали о работе печально известной ПВО российской армии, передает 24 Канал.
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Возле Каменска-Шахтинского видели неизвестные дроны
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале написал, что около 4 часов утра возле Каменска-Шахтинского силами российской ПВО якобы было сбито "несколько БпЛА".
По словам российского чиновника, обломки дронов якобы упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет.
В сети также показали видео с моментом пролета одного из дронов над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Очевидцы неспокойно реагировали на атаку, там даже высказывали инвективную лексику.
Очевидцы реагируют на пролет неизвестного дрона возле Каменска-Шахтинского: смотрите видео (18+)
Как пишут российское оппозиционное СМИ – ASTRA – в Каменске расположено федеральное казенное предприятие "Комбинат "Каменский" – одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского.
В издании напомнили, что в 2011 году ЦРУ рассекретило информацию о разработке твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2 (в США известна как SS-13 Savage). Согласно документам ЦРУ, Каменско-Шахтинский завод был определен как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа, а также как место расположения испытательных установок. Эту информацию обнародовали российские СМИ еще в 2021 году.
Буданов рассказал детали атаки на аэродром "Морозовск"
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов впервые раскрыл детали атаки на аэродром "Морозовск" в Ростовской области России, которая происходила 14 июня. Глава украинской разведки отметил, что около 70 украинских беспилотников атаковали российскую авиабазу.
- Буданов объяснил, что операцию начали с территории Украины. В результате атаки могли пострадать вражеские воздушные суда Су-34.
- До этого российские граждане в сети писали об атаке дронов на Ростовскую область. В сети писали, что после обстрела в Морозовске исчез свет и вспыхнул пожар, а столб дыма было видно из разных уголков города.