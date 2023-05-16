Война в прямом эфире: в городах Украины до сих пор работают онлайн-камеры, помогающие врагу

В Украине еще работают онлайн-камеры, которые вместе со звуком показывают, что происходит в наших городах. В частности, они работают во время тревоги и работы нашей ПВО.

Следить за ситуацией в городах можно не только в Украине, а где угодно, просто зайдя на онлайн-трансляцию, пишет 24 Канал. К сожалению, очевидно, могут заходить туда и россияне.

Важно Россия не как люди – они наслаждаются, глядя на смерти в прямом эфире, – Подоляк

До сих пор есть онлайн-камеры в украинских городах

В Украине до сих пор работают камеры с онлайн-трансляцией на ютуб. В комментариях сидят р**исты, и наблюдают, как удачно работает наше ПВО,

– отметили в телеграм-канале " Реальный Киев".

Там также опубликовали скриншоты во время ночных атак врага, где видно, где именно и в каких городах атакуют россияне.

Что видно в прямом эфире / Скриншоты телеграм-канала



Украинцы возмущаются, почему камеры работают в прямом эфире / Скриншот 24 Канала

Следует отметить, что издание "Днепр Оперативный" в марте 2023 года писало о том, что прямые трансляции недоступны во время войны. Ведь еще в начале полномасштабного вторжения местные власти во многих городах призвали отключить веб-камеры всех, у кого они есть. Однако издание отмечает, что эти призывы носят неофициальный характер, ппотому что работа веб-камер в Украине законодательно не отрегулирована.

Владелец компании "Кубик Групп", являющейся сервис-провайдером веб-камер в ряде регионов Украины, боец Бориспольской терробороны Антон Кубий рассказал, что Россия в первые минуты войны доказала, что она страна-террорист, для которой подходят любые способы доказать свою предпочтение. Ведь россияне били ракетами по жилым домам, школам, детским садам, больницам и другим гражданским объектам.

И любая информация, даже потенциально помогающая врагу корректировать свои атаки, должна быть ему недоступна. В том числе и городские и туристические веб-камеры, которых в последние годы в Украине было установлено тысячи,

– заметил Кубий.

Он добавил, что пока не должны работать ни частные веб-камеры, даже те, которые размещены на курортах на Западе Украины. Мы ведь не знаем, что может прийти в головы российских захватчиков.

"Вдруг они для создания паники захотят ударить по горнолыжному курорту. А потом выяснится, что наведением послужила вебка, которую владелец гостиницы установил для привлечения отдыхающих. Как он потом докажет правоохранительным органам, что ничего плохого не хотел", – пояснил эксперт.