Канада допускает размещение военных в Украине, но с небоевой целью
Источник:Toronto Star
Канада готова разместить свои небоевые части войска в Украине для проведения тренировок украинских солдат. Однако министр обороны Канады отметил, что страна готова пойти на такой шаг только при определенных условиях.
Министр обороны Канады Билл Блэр допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировок украинских солдат.
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Какие условия выдвигает Канада
Билл Блэр объяснил, что эта идея появилась после проведения саммита безопасности НАТО, на котором он встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном и обсудил его предложение. Основным условием министр назвал неразмещение военных вблизи линии фронта.
Я не хочу размещать персонал канадских вооруженных сил где-то вблизи участка ведения боевых действий, который может создать впечатление, что мы берем на себя какую-то ответственность на фронте. Это должно быть сделано достаточно осторожно и с возможностью проведения обучения,
– подчеркнул Блэр.
Он добавил, что канадские инструкторы тренируют украинцев везде, но процесс усложнялся из-за логистики. Именно поэтому начались определенные дискуссии о том, возможно ли сделать это более эффективно и в Украине.
Украина подписала соглашение по безопасности с Канадой
- 24 февраля в Киеве президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.
- В частности, этот документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 миллиардов канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине. Кроме того, документ подтверждает поддержку Канадой будущего членства Украины в НАТО, в том числе путем поддержки украинских реформ и совместимости сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.
- Также соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь Украине в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны России.
- Соглашение о безопасности между Канадой и Украиной предусматривает, что Канада может вернуться к проведению учений в Украине, "когда позволят условия".