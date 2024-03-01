Канада допускает размещение военных в Украине, но с небоевой целью

Канада готова разместить свои небоевые части войска в Украине для проведения тренировок украинских солдат. Однако министр обороны Канады отметил, что страна готова пойти на такой шаг только при определенных условиях.

Министр обороны Канады Билл Блэр допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировок украинских солдат.

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Какие условия выдвигает Канада

Билл Блэр объяснил, что эта идея появилась после проведения саммита безопасности НАТО, на котором он встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном и обсудил его предложение. Основным условием министр назвал неразмещение военных вблизи линии фронта.

Я не хочу размещать персонал канадских вооруженных сил где-то вблизи участка ведения боевых действий, который может создать впечатление, что мы берем на себя какую-то ответственность на фронте. Это должно быть сделано достаточно осторожно и с возможностью проведения обучения,

– подчеркнул Блэр.

Он добавил, что канадские инструкторы тренируют украинцев везде, но процесс усложнялся из-за логистики. Именно поэтому начались определенные дискуссии о том, возможно ли сделать это более эффективно и в Украине.

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