Если будут выполнены определенные "условия": Канада может отправить военных инструкторов в Украину
Источник:Global News
Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину. Стало известно, на каких условиях это возможно.
Канада планирует отправить военных инструкторов в Украину, если будут выполнены "определенные условия". Однако этих условий "пока не существует". Об этом заявил канадский министр обороны Билл Блэр.
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Будет ли Канада отправлять военных инструкторов
Министр обороны Канады Билл Блэр отметил, что кто-либо из канадских военных будут направлены в нашу страну только для выполнения "небоевых" задач.
По словам канадского министра обороны, условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в страну, где они обучали украинских солдат на месте до российского вторжения.
Сейчас обстоятельства не позволяют проводить учения в Украине, но мы собираемся продолжать обучение,
– сказал министр.
Известно, что Канада обучила более 40 тысяч украинских солдат в рамках операции "Объединитель", которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после российского вторжения канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.
"Мы провели ряд обсуждений с украинцами, которые говорят о том, что, когда условия будут соответствующими, мы сможем вернуться", – заявил Блэр.
В то же время канадский политик отметил, что Вооруженные силы Канады не будут участвовать ни в одном боевом задании или "что может быть воспринято как боевая роль".
Что известно о передаче ракет CRV7 Украине
- Канада на днях может передать Украине списанные неуправляемые авиационные ракеты CRV7.
- Министр обороны Канады Билл Блэр заявил на пресс-конференции 4 марта, что страна проверит, безопасно ли оружие транспортировать в Украину.
- По его словам, проверка будет длиться несколько дней.
- К слову, речь идет о 83 303 реактивных снарядах, в которых Канада больше не нуждается. Ведь ракеты вывели из эксплуатации в 2000-х годах и летом 2021 года страна начала процесс их утилизации. На вооружение их приняли еще в 70-х годах 20 века.