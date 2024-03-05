Канада на днях примет решение о передаче ракет CRV7 Украине
Канада на днях может передать Украине списанные неуправляемые авиационные ракеты CRV7. Однако перед этим страна должна осуществить проверку.
Министр обороны Канады Билл Блэр заявил на пресс-конференции 4 марта, что страна проверит, безопасно ли оружие транспортировать в Украину. В феврале 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов призвал предоставить Украине эти ракеты, пишет 24 Канал.
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Что известно о передаче ракет от Канады
Сейчас мы проверяем, можно ли эти боеприпасы безопасно транспортировать. Как только мы это определим, что должно произойти в течение ближайших дней, мы как можно скорее доставим их в Украину,
– заверил Билл Блэр.
По его словам, проверка продлится несколько дней.
Кстати, говорится о 83 303 реактивных снарядах, в которых Канада больше не нуждается. Ведь ракеты вывели из эксплуатации в 2000-х годах и летом 2021 года страна начала процесс их утилизации. На вооружение их приняли еще в 70-х годах 20 века.
Но из более 80 тысяч ракет только 8 тысяч CRV7 находятся в соответствующем состоянии и имеют боевые части, другие – или утилизированы, или разобраны.
Лидер консервативной партии Пьерп Пуальеврп сказал CBC, что Канада может усилить этими ракетами Украину и не утилизировать их.
"Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета", – заявил Пьерп Пуальеврп.
Что известно о ракетах CRV7
- Канадские CRV7 – это неуправляемые реактивные снаряды калибра 70 миллиметров, которые созданы на основе американской Hydra 70. Поэтому эти снаряды могут запускать из тех же блоков, которые с оригинальной американской ракетой уже интегрированы под крыло украинских вертолетов. Также с CRV7 можно сделать наземные пусковые мини-РСЗО. Кстати, CRV7 предназначена для поражения наземных целей.
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что от передачи ракет Украине выиграет как наша, так и канадская сторона. Ведь передача CRV7 могла бы сэкономить средства канадских налогоплательщиков, которые планируют потратить на утилизацию.
- Разведчик заявил, что CRV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии. Об основных характеристиках канадского оружия читайте по ссылке.