Вооруженные силы Канады показали, как доставляли танки Leopard для Украины

Вооруженные силы Канады показали кадры того, как готовят к отправке танки Leopard 2A4. Уже совсем скоро они будут помогать ВСУ уничтожать врага на фронте.

На странице Вооруженных сил Канады в Фейсбуке появились фото процесса подготовки к перевозке танков на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17.

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Известно, что 11 апреля танки Leopard 2 были загружены и перевезены на юго-запад Польши самолетом Королевских ВВС Канады Boeing C-17 Globemaster III в рамках программы Operation UNIFIER.

Пока Канада доставила 8 танков Leopard 2 в рамках военной помощи Украине.

Как Канада передает Украине танки Leopard / Фото Вооруженных сил Канады

Не танками самими

Следует отметить, что Канада регулярно передает Украину военную помощь. Например, 24 февраля Канада заявила, что военные нашего государства получат 5 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров. Объем предоставленной Канадой финансовой, гуманитарной, военной и другой помощи Украине от 24 февраля 2022 года превысил 5 миллиардов канадских долларов.

А на днях стало известно, что Украина получит конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан" Его в нашей стране планирует передать Канада. Это произойдет в рамках новейших санкций Канады против русских компаний. Дело в том, что в прошлом году Украина инициировала арест самолетов Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр.

В апреле 2022 года суд арестовал 12 транспортных самолетов российской авиакомпании в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия "Антонов". Согласно решениям:

трем самолетам Ан-124-100 был запрещен вылет из Германии,

одном – из Канады.

Арест был наложен с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба.