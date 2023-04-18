На сторінці Збройних сил Канади у фейсбуці з'явилися фото процесу підготовки до перевезення танків на борту військово-транспортного літака Boeing C-17.
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Відомо, що 11 квітня танки Leopard 2 були завантажені та перевезені на південний захід Польщі літаком Королівських ВПС Канади Boeing C-17 Globemaster III у межах програми Operation UNIFIER.
Як Канада передає Україні танки Leopard / Фото Збройних сил Канади
Не танками самими
Варто зауважити, що Канада регулярно передає Україну військову допомогу. До прикладу, 24 лютого Канада заявила, що військові нашої держави отримають 5 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів. Загалом обсяг наданої Канадою фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги Україні від 24 лютого 2022 року перевищив 5 мільярдів канадських доларів.
А днями стало відомо, що Україна отримає конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан". Його нашій країні планує передати Канада. Це відбудеться у межах нових санкцій Канади проти російських підприємств. Річ у тім, що торік Україна ініціювала арешт літаків Ан-124 авіакомпанії "Волга-Днепр".
У квітні 2022 року суд арештував 12 транспортних літаків російської авіакомпанії у межах кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов". Згідно з рішеннями:
- трьом літакам Ан-124-100 було заборонено виліт із Німеччини,
- одному – з Канади.
Арешт наклали з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків.