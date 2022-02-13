Канада вывозит своих военных инструкторов из Украины

На фоне угрозы нового вторжения Канада одобрила решение вывезти своих военных из Украины. Их временно переместили в Европу.

В то же время в канадском правительстве отметили, что такие действия не означают окончания миссии в нашем государстве. Наоборот это позволит перефокусировать усилия по безопасности Вооруженных сил страны.

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Защита сил является приоритетом нашей учебной миссии, ключевым компонентом которой является оперативная безопасность. Таким образом, хотя мы можем подтвердить, что мы перебросили часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать цифры, местоположения или будущие намерения,

– сообщили в Канаде.

Кроме этого, там отметили, что канадские ВС "остаются верными народу Украины и своей миссии по повышению способности и способности Сил безопасности украинского государства".

Действия Канады на фоне агрессии России

На фоне скопления российских войск у границ Украины министр обороны Канады Ананд Анита прибыла в Киев с рабочим визитом. Чиновница встретилась с украинскими коллегами и пообещала, что вскоре в Украину прибудут 60 военных инструкторов из Канады.

Канада направила в Украину транспортный самолет с военной помощью, он прилетел 4 февраля.

Глава МИД Канады Мелани Жоли призвала Россию снизить накал, прекратить дезинформацию, пропаганду и вредные действия в социальных сетях. По ее словам, они продолжат работать с международными партнерами, чтобы отслеживать и реагировать на российские фейки.