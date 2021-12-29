Володимир Зеленський запровадив санкції ще проти двох медведчуківських телеканалів. "Перший незалежний" та UkrLive направду спочатку не стосувалися Віктора Медведчука – вони були створені ще у 2019 році як львівські регіональні.

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Як готували "запасний аеродром"

Інформаційні канали дійсно створили під перепродаж. Звідки такі висновки – бо повноцінного мовлення вони не вели і цінними були не контентом чи журналістами, а лише ефірними частотами, отриманими від Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Такий перепродаж дійсно стався на початку 2021 року, коли ці два канали купив собі Медведчук. Напевно, вже тоді готувався до санкцій і щось знав про можливе блокування ZIK, NewsOne й "112 Україна".

Саме для цього з "Першого незалежного" та UkrLive й підготували "запасний аеродром", який знадобився в лютому, коли основні медведчуківські канали вимкнули з ефіру.

На "Перший незалежний" та UkrLive і перебазували усіх тих медведчуківських працівників, які помилково називають себе журналістами. Зробили таке, щоб вони не припиняли вести свою антиукраїнську та проросійську пропаганду.

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Схема з проросійськими каналами вдало працювала

Певний час ця схема дійсно вдало працювала – кремлівська пропаганда вустами медведчуківських "медіахвойд" продовжила в Україні мовлення, ті "Перший незалежний" та UkrLive мовили через:

ефір;

супутник;

інтернет-провайдерів;

в ютубі.

Водночас їх час від часу намагалися блокувати – викидаючи з нацефіру, вимикаючи зі супутника та від провайдерів. Навіть частково вдавалося ненадовго заблокувати їх в ютубі.

Проте вони й далі шукали шляхів, як своє мовлення продовжувати – навіть спробували ті канали переписати на Нестора Шуфрича, щоб від чинного депутата отримати хоча б якесь прикриття та легалізацію.

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Це їм було потрібно, зокрема, ще й тому, що треба було продовжувати ті телеканали якось фінансувати – в Медведчука та його оточення рахунки вже були заблоковані, але ж канали потребували грошей на:

зарплати;

техніку;

електрику;

оплату офісу.

Тому й потрібні були офіційні власники й рахунки для усіх розрахунків. Саме через Нестора Шуфрича те все і спробували оформити.

Банкова прикрила "лавочку"

Утім, Банкова тепер і цю "лавочку" прикрила, тепер і щодо номінальних власників (та їхніх рахунків) Зеленський запровадив нові санкції.

Вірніше, не він особисто, а за допомогою колегіального органу, де засідає більшість з поважних українських можновладців – зветься цей орган РНБО. Саме його рішенням запровадили санкції проти формальних власників двох останніх медведчуківських телеканалів – UkrLive та "Першого незалежного".

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Це три "вовки" (три товариства з обмеженою відповідальністю) кінцевим бенефіціаром яких є саме Нестор Шуфрич. Цим "вовкам" тепер заблокували активи, наклали заборону на користування радіочастотами й анульовані усі ліцензії на ефірне мовлення.

Попри це принаймні в ютубі той "Перший незалежний" та UkrLive продовжують мовити і дотепер. Маю визнати – там в них непогані як для "цілодобового стріму" цифри у кілька тисяч глядачів.

Утім, ймовірніше за все, це вже агонія – адже якщо Медведчук терміново щось не придумає (або не наважиться "чорний кеш" на ті телеканали заносити), то всі його "журналісти" дуже швидко звідти самі повтікають. Безоплатно працювати, за ідею, волонтерами – це точно не про них історія.

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Хоча, може воно і добре, що останні два рупори пропаганди кума Путіна знелюднюють, адже, чесно кажучи, промивати мізки українцям ті медведчуківські "медіахвойди" навчилися вже дуже добре.

Відповідно, якщо вони таки щезнуть з ефіру та ютубу – Україні від того буде тільки краще.