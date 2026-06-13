Выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Кракова: польская модель демонстративно выбросила украинский флаг

Марианна Шрайбер, баллотирующаяся на пост мэра польского города Кракова, начала свою предвыборную кампанию с провокационного видеоролика. На нем она снимает флаг Украины и бросает его на землю, а также выбрасывает флаг Евросоюза в мусорный бак.

Видео, опубликованное в соцсетях, в частности в Instagram, вызвало шквал критики в её адрес. К тому же оно было создано с помощью ИИ.

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Что известно о скандальном ролике?

В своей кампании Шрайбер обещает вернуть городу то, что называет "польской нормальностью". Среди ее инициатив – оставить на муниципальных зданиях только польские флаги, вернуть христианскую символику в школы и отстаивать традиционные ценности.

Основной акцент ее предвыборной программы сделан не на городских проблемах, а на вопросах национальной идентичности, христианских традиций и консервативных общественных взглядов.

"Польскость — это нормальность. Если хотите ее восстановить, поддержите меня на выборах", — заявила кандидатка.

Наверное, именно это она дерзко пыталась проиллюстрировать созданным с помощью технологий искусственного интеллекта видеороликом, в котором демонстративно снимает украинский флаг с здания органов власти и бросает его на землю, а флаг Европейского Союза выбрасывает в мусорный бак. "Конец покорности Брюсселю и чужой пропаганде. Краков будет польским", – произнесла она.

Шрайбер выбрасывает флаг Украины: смотрите видео с ее страницы

Марианна Шрайбер — одна из самых известных польских блогеров и медийных личностей. Широкую популярность она приобрела после брака в 2015 году с политиком партии "Право и справедливость" Лукашем Шрайбером.

Впоследствии построила собственную карьеру как инфлюенсер, телеведущая, спортсменка ММА и общественная активистка.

Как отреагировали в сети?

Под постом, который собрал почти 2,4 тысячи комментариев, многие пользователи критически высказывались в адрес кандидатки и ее идей, а также надеялись, что жители Кракова не поддержат ее на выборах.

Со своей стороны Марианна Шрайбер отреагировала на критику и внимание СМИ к ее скандальному ролику, заявив, что стала "кандидатом в мэры Кракова, за которой следит весь мир". Она опубликовала посты о своем видео и подчеркнула его большой резонанс в СМИ и соцсетях.

Однако в комментариях это вызвало новую волну критики: пользователи отмечали, что внимание связано со скандалом, а не с поддержкой, и призывали не дискредитировать город и страну.

Напряженность в отношениях Украины и Польши: последние новости о скандале вокруг УПА

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач на днях заявил, что дальнейшее развитие отношений зависит от шагов украинской стороны. Он выразил недовольство решением о присвоении звания Героев УПА украинскому воинскому подразделению, назвав его неприемлемым для Польши и вызывающим общественное раздражение.

"Решение украинской стороны о присвоении военным подразделениям звания "Героев УПА", а по сути – бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым", – дерзко заявил он.

По словам Пшидача, Варшава ожидает, что Киев может пересмотреть это решение, и в противном случае не исключает дальнейших политических шагов.