Среди оккупационного войска россиян немало бывших заключенных. Так, в Украине ликвидировали убийцу и каннибала из Сахалинской области.

Проект "Хочу найти" опубликовал поименный список 7436 погибших по состоянию на март 2025 года военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады, а также 1437-го и 1232-го полков. Среди них – житель Сахалинской области Денис Горин, осужденный за несколько убийств и употребление человеческого мяса в пищу, передает 24 Канал.

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Что известно о гибели российского каннибала в Украине?

Как пишет издание "Медиазона", о том, что Горин вышел из колонии и отправился на войну, стало известно в ноябре 2023 года. Мужчина опубликовал свое фото в камуфляжной форме с шевроном с изображением "Чебурашки" в сети "Одноклассники". Погиб оккупант 1 июля 2024 года.

Горина трижды судили за убийства. Впервые его осудили в 2003 году – он получил почти 10 лет колонии строгого режима, но вышел на свободу по УДО через семь лет.

В 2018 году, после нового приговора, ему назначили 22 года колонии особого режима.

По данным издания "Сибирь.Реалии", в целом Горина признали виновным в убийстве четырех человек. В двух случаях он сам признался, что ел тела своих жертв.

Последнее убийство, согласно решению суда, произошло в ноябре 2010 года. Горин убил брата своего знакомого по имени Александр: сначала ударил его ножом в грудь, а затем срезал мягкие ткани с рук и ног, чтобы съесть.

На допросе он подтвердил, что отрезал мясо с бицепсов, икр и бедер, а тело утопил. После этого вернулся домой, бросил вещи в стирку, снял мясо с кожи, положил его в морозильник – и вышел на улицу, чтобы помочь бывшей жене Светлане провести гостей с ее дня рождения.

К слову, в Украине ликвидировали предателя Константина Ерманова, бывшего депутата оккупационного горсовета Керчи.